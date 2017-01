Neuer Anstrich für das Bergstadtfest

Die Stadtverwaltung Freiberg will das Volksfest attraktiver machen. Der erste Schritt dafür soll mit der Mittelsächsischen Philharmonie gemacht werden.

Von Kai Kollenberg

Freiberg. Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) hat den Neujahrsempfang am Freitagabend in der Nikolaikirche genutzt, um einige Projekte und Neuerungen anzukündigen. Dabei geht es um neue Jubiläen, aber auch um das Bergstadtfest. Die "Freie Presse" stellt die wichtigsten Themen vor.

Bergstadtfest: Noch immer ist noch nicht klar, wo künftig der Rummel anlässlich des Bergstadtfestes stattfinden wird. OB Krüger ging auf diese Frage am Freitag auch nicht ein. Klar ist aber , dass das Rathaus das Bergstadtfest modernisieren will: "Das Bergstadtfest soll einen neuen Anstrich erhalten", sagte Krüger. "Das Echo der Gäste und der Freiberger zeigt, dass wir 2017 neue Wege gehen müssen, um attraktiv zu sein." In diesem Jahr soll deswegen in den Mittelpunkt gestellt werden, "was Freiberg zu bieten hat: Geschichte, Geschichten, Musik und Theater". Als ersten Schritt hat das Rathaus deswegen beschlossen, dass die Mittelsächsische Philharmonie am Festsonntag nicht mehr wie gewohnt um 17 Uhr in der Nikolaikirche spielen soll, sondern um 20 Uhr kostenlos auf dem Obermarkt. In den nächsten Monaten will die Stadtverwaltung dann die Pläne für den Rummelumzug präsentieren. Kindergärten und Krippen: Oberbürgermeister Krüger machte in seiner Neujahrsansprache deutlich, dass auch in diesem Jahr ein Fokus auf der Schaffung von Kita- und Schulplätzen liegt. Im Frühjahr werden mit dem zweiten Bauabschnitt der Kita an der Kurt-Handwerk-Straße begonnen. 100 Kindergartenplätze könnten dort später bereitgestellt werden. Durch die Erweiterung der Oberschule Pabst von Ohain würden zudem die Voraussetzungen geschaffen, um künftig auch allen Kindern in Freiberg einen Schulplatz bereitstellen zu können. "Bis 2022 werden voraussichtlich alle Schulen und fast alle Kindertagesstätten saniert und neu gebaut sein", sagte Krüger. "Zwei weitere sind in Planung."

Straßenbau: Auch in diesem Jahr soll das Straßennetz in Freiberg saniert werden. Vor allem in den Stadtteilen soll dies spürbar werden. So ist vorgesehen, dass neben der Goethe- auch die Silberhofstraße instand gesetzt wird. Zudem soll der zweite Abschnitt Walterstal in Kleinwaltersdorf in Angriff genommen werden. Auch der Buttermarkt soll neugestaltet werden. Bevor dies geschehen kann, werden dort zunächst Archäologen graben. Sie sollen dort nach Funden aus der Stadtgeschichte suchen.

Schulprojekt zum Silizium: Stadtverwaltung und Freiberger Wirtschaft wollen in diesem Jahr an die Gründung des VEB Spurenmetalle vor sechzig Jahren erinnern. Damals, so drückte es der Rathausschef aus, wurde "die Grundlage unseres heutigen Wohlstandes geschaffen". Mit Solarworld, Siltronic und Freiberger Compound Materials beherbergt Freiberg noch immer drei große Unternehmen, die mit Silizium arbeiten. In einem speziellen Projekt sollen Schüler der Frage nachgehen, wie aus Silizium innovative Produkte hergestellt werden. Betriebsbesichtigungen und auch Praktika in den Betrieben sind dabei angedacht. Zudem sollen Prämien für besonders gute Arbeiten von Schülern und für die beteiligten Schulen ausgelobt werden.