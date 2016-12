New York, New York - wer singt mit?

Die Mitglieder des Freiberger Stadtchores können seit Tagen nicht mehr schlafen: Sie sind 2018 in die berühmte Carnegie Hall eingeladen. Und dafür suchen sie Verstärkung.

Von Angelika Neumann

Freiberg. Der Freiberger Stadtchor singt wahrscheinlich im Januar 2018 in der berühmten Carnegie Hall in New York City. Gemeinsam sollen dort 500 Sängerinnen und Sänger aus aller Welt auf der Bühne stehen, und die Sachsen mittendrin.

"Ende November bekamen wir eine E-Mail aus New York", erzählt Gitta Pöge, die stellvertretende Vereinsvorsitzende. "Ich betreue unsere Homepage, las die Post auf einer Dienstreise in Bamberg und bin beim Jubeln darüber fast vom Bett gefallen." Die Agentur DCINY Distinguished Konzerte International New York organisiert nach ihren Worten jedes Jahr rund 25 Konzerte, von klassisch bis modern. "Jährlich beginnt die Saison mit einem großen Chorkonzert", so Pöge.

Zum Start 2018 sollen Werke von Sir Karl William Pamp Jenkins, einem walisischen Komponisten, erklingen. Genau das war es, was die Organisatoren auf den Freiberger Chor aufmerksam machte. "Wir haben schon etliches von Jenkins gesungen, deshalb sind sie im Internet auf uns aufmerksam geworden", sagt Chorleiter Peter Rülke. Gesangsproben der Sachsen überzeugten die Amerikaner im Auswahlverfahren: Am 2. Dezember um 22.53 Uhr kam per E-Mail die Einladung zu der gigantischen Veranstaltung. Anfangs wusste nur der Vorstand von dem Angebot und konnte vor Aufregung nicht schlafen, einige Tage später war der gesamte Chor informiert. Die Begeisterung ist groß, wie Cornelia Gebert vom Vorstand sagt.

Am Abend in der Carnegie Hall führen die Teilnehmer zwei große Chorwerke von Jenkins auf, wobei jeweils 250 Sängerinnen und Sänger zum Einsatz kommen. Die Freiberger singen "The Armed Man - A Mass for Peace" mit. "Teile davon hatten wir zu unserem Weihnachtskonzert in der Nikolaikirche im Programm", so der Chorleiter.

Rund 40 Mitglieder des Stadtchores, im Alter zwischen Ende 20 und 80 Jahren, wollen nach New York reisen. Doch sie möchten ihre Begeisterung für das gigantische Projekt mit anderen Sängern teilen. Bedingung: Die Interessenten müssen das ganze Jahr 2017 gemeinsam mit dem Stadtchor straff proben. "Wir freuen uns über jeden, der mitkommt", meint Pöge und Gebert ergänzt: "Unsere Älteren sagen, jetzt haben wir noch die Chance, so etwas Großes zu erleben." Bezahlen werden die Sängerinnen und Sänger die Reise selbst. In wenigen Tagen, am 6.Januar, muss die Teilnehmerzahl in New York gemeldet werden. Sänger aus anderen Chören sollten sich also schnell entscheiden, ob sie mitfahren wollen.

Für die Freiberger soll das Konzert in New York der absolute musikalische Höhepunkt ihrer sängerischen Laufbahn werden. Bisher traten sie in Deutschland, Polen, in der Tschechischen Republik, in Dänemark und in der Schweiz auf. "New York ist da schon eine andere Nummer", gesteht Pöge. Mit Beginn des neuen Jahres werde geprobt, was das Zeug hält.

Die Proben des Freiberger Stadtchores finden an jedem Mittwoch von 19 bis 21 Uhr im zweiten Stock des Ratskellers statt. Sänger, die mitreisen wollen, können sich hier sofort oder im Internet unter www.stadtchor-freiberg.de und per E-Mail kontakt@stadtchor-freiberg.de melden. Sie sollten Chorerfahrung und Notenkenntnisse haben sowie ein bisschen Englisch verstehen.