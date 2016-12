Niederbobritzsch: Wieder Feuer an der Talstraße

erschienen am 12.12.2016



Niederbobritzsch. Wegen eines Feuers sind die Wehren Niederbobritzsch, Oberbobritzsch, Naundorf, Hilbersdorf, Sohra und Freiberg am Montag zur Talstraße in Niederbobritzsch ausgerückt. Dort hatte es in einem Wohnhaus gebrannt. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist nach Belüftung wieder bewohnbar. Die Straße war wegen Löscharbeiten gesperrt.

Erst vergangene Woche kam es auf dem Grundstück zu einem Brand in einer Tischlerei. Erkenntnisse über die Ursachen beider Brände sowie über einen Zusammenhang beider Ereignisse gibt es bislang nicht. (emst/jan/(smc)