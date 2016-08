Noten fÃ¼r Pflegeheime sind umstritten

Noten für Pflegeheime sind umstritten

47 von 58 Einrichtungen in Mittelsachsen hat der Pflege-Tüv mit "sehr gut" bewertet. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Worauf sollten Angehörige bei der Auswahl achten?

Von Heike Hubricht

erschienen am 30.08.2016



Freiberg. Mit Rollköfferchen stehen sie gegen 8 Uhr vor der Tür. Unangemeldet. Meist zu zweit oder zu dritt. "Wir haben einen Prüfauftrag", sagen die Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung in Sachsen (MDK) oder des Prüfdienstes PKV der Privaten Krankenversicherungen. Dann holen sie Unterlagen und Laptops hervor. "Wenn die Prüfer kommen, muss meine Sekretärin sofort alle Termine absagen. Denn die Prüfung ist sehr wichtig für uns", so ein Heimleiter aus dem Raum Freiberg.

Die Kontrolleure checken die Pflege-Dokumentationen, sprechen mit Bewohnern und beobachten, wie die Pfleger mit ihnen umgehen. Das alles fließt in die Bewertung ein. Resultat ist in Mittelsachsen meist eine Bestnote. 47von 58 Heimen im Kreis bewertet der Pflege-Tüv mit "sehr gut" (siehe Grafik).

Doch Experten warnen davor, allein dem 2009 eingeführten "Pflege-Tüv" zu vertrauen, der im Internet unter www.aok-pflegeheimnavigator.de zu finden ist. Laut Bundespatientenbeauftragtem Karl-Josef Laumann sagen die Noten "sehr wenig über die tatsächliche Qualität" aus. In Bonn sei vor einiger Zeit ein Heim wegen gefährlicher Pflege geschlossen worden, "das zum Zeitpunkt der Schließung ganz offiziell noch die Note 1,0 hatte". Das heutige System der Pflegenoten sei gescheitert. "Es ist nicht ,nur' intransparent, sondern führt die Menschen regelrecht in die Irre", sagt Laumann. Schwere Pflegefehler wie eine falsche Medikamentengabe könnten durch eine schön gedruckte Speisekarte ausgeglichen werden.

Elke Grünhagen vom Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen bläst ins selbe Horn: "Sogar Druckgeschwüre können mit einem gut lesbaren Speiseplan kompensiert werden."

Nur ein Teil der MDK-Testergebnisse werde in der Note veröffentlicht. Was drinsteht, haben Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenversicherungen und Heimbetreiber ausgehandelt. "Die Seite der Anbieter setzte sich stärker durch", so Grünhagen. Deshalb hätten bundesweit fast alle Heime sehr gute Noten. Dazu die Fachberaterin: "Das ist aber nicht die Realität, die wir antreffen."

Ein neues System tüftelt jetzt ein Qualitätsausschuss aus. Der Gesetzgeber erteilte der Selbstverwaltung mit dem Zweiten Pflegegesetz den Auftrag, die neue Bewertung zu erarbeiten. Diese soll ab 2018 in Heimen und ab 2019 im ambulanten Bereich gelten. Bis dahin sollten die Bürger Eigeninitiave zeigen und gezielte Auskünfte einholen, so der Bundespatientenbeauftragte (siehe Kasten).

Hannelore Strobel, Sprecherin der AOK Plus in Sachsen, bricht eine

Lanze für das Gros der Heime, die "seit Jahren eine qualitativ hochwertige Pflege" sicherstellen. "Die Noten stellen einen sehr wichtigen Schritt in Richtung Transparenz dar", so Strobel. Jetzt gelte es, die Noten weiterzuentwickeln - mit wissenschaftlich fundierter Herangehensweise.

Darin sieht auch Steffen Köcher, Chef der Seniorenheime Freiberg, einen Knackpunkt: "Es gibt bisher keine pflegewissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse über zuverlässige Indikatoren der Qualität der pflegerischen Versorgung." Das bisherige System orientiere sich sehr stark an den Dokumentationen. Schwieriger sei die Bewertung des tatsächlichen Ergebnisses. Köcher nennt ein weiteres Problem: "Keine Branche war in den letzten Jahren so in der öffentlichen und medialen Beobachtung und Kritik wie die Pflegebranche." Dabei seien finanzielle Ausstattung und Personalschlüssel nicht mit anderen Branchen vergleichbar. Wegen einiger schwarzer Schafe stehe die Pflege zu Unrecht unter Generalverdacht. Köcher: "Die Professionalität wurde seit 1991 vom Kopf auf die Füße gestellt. Die allermeisten Einrichtungen der Region verrichten ihre Arbeit in hoher Qualität."

Bei Maria Glöckner, der Leiterin des DRK-Altenpflegeheimes in Hainichen, fragen selten Angehörige nach dem Pflege-Tüv. "Aber Transparenz ist wichtig", so die Heimchefin. Für ihr Team sei es jeden Tag eine Herausforderung, die Menschen pflegerisch zu versorgen, zu sehen, was nötig ist, und auch zu dokumentieren. Um den Schriftkram zu entschlacken, nimmt das Heim an einem Projekt zur Entbürokratisierung teil. Gertrud Tesche (96) wohnt seit fünf Jahren in dem DRK-Heim. Nach einem Schlaganfall konnte sie nicht mehr allein wohnen. Für die Einrichtung entschieden sich Gertrud Tesche und ihre Kinder, weil es in ihrem Wohnort Hainichen ist. "Die Note hat keine Rolle gespielt, aber ich freue mich trotzdem darüber", sagt die Seniorin. "Mir gefällt es hier gut: Die Umgebung ist schön, die Mitarbeiter sind alle nett zu mir, und mit den Bewohnern komme ich gut aus." Bei den Angeboten wie Gedächtnistraining oder Fahren mit dem Hometrainer sei sie stets dabei. "Beim Kegeln gewinne ich immer."