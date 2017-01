OB Krüger: Ich möchte Demokratie neu erlebbar machen

Das Freiberger Stadtoberhaupt reagiert beim Neujahrsempfang auf die jüngste Kritik am Vorzeigeprojekt Bürgerhaushalt. Grund für Aufregung sieht er nicht.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 07.01.2017



Freiberg. Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) hat sich gegen Vorwürfe verwahrt, die Abstimmung zum Freiberger Bürgerhaushalt sei ein Zeichen für "Scheindemokratie" gewesen. Mit diesem Worten hatte die Freiberger Linke um ihren Vorsitzenden Marcel Dönicke das Vorzeigeprojekt des OB kritisiert. Eine Diskussion über Sinn oder Unsinn des Projektes sei "unnötig", sagte Krüger gestern Abend in seiner Rede zum traditionellen Neujahrsempfang in der Nikolaikirche.

Seit dem Sommer hatte es immer wieder Kritiker aus der Kommunalpolitik gegeben, die monierten, dass die Bürger mit der Abstimmung über das Mittelfristige Investitionsprogramm nicht so viel Mitspracherecht hätten, wie behauptet. Über einen eigenen Etat oder den gesamten Haushalt der Stadt konnten die Freiberger nicht abstimmen. Auch nicht alle Vorschläge, für die sie sich ausgesprochen hatten, wurden aufgegriffen. So erfreute sich zwar die Schaffung einer Jugendherberge großer Beliebtheit, war laut Stadtverwaltung aber nicht finanzierbar. Oftmals sei nicht das Abstimmungsergebnis ausschlaggebend gewesen, sondern die Förderungsmöglichkeiten, analysierte die Linke zu Wochenbeginn.

Oberbürgermeister Krüger sieht den Bürgerhaushalt dagegen als Erfolg: "Ich möchte auch in Freiberg Demokratie neu erlebbar machen. Und ich will alle Bürger mitnehmen", sagte er. "Die Politikverdrossenheit, die sich andernorts gegen die Politiker wendet und diese in Sackgassen führt, will ich bekämpfen, bevor sie entsteht." Dank des Bürgerhaushaltes hätten sich nun fast 1000 Bürger für die Investitionen der Stadt interessiert. "Dass dabei nicht alle Wünsche umsetzbar sind, dafür bitte ich um Verständnis - den Großteil der Vorschläge versuchen wir zu realisieren. Sie zeigen uns neue Wege und Richtungen auf."

Krüger nahm auch Stellung zu den Chancen, die sich durch Facebook für Politiker ergeben. Der OB ist selbst im sozialen Netzwerk aktiv und äußert sich dort auch kontrovers. Facebook biete in der richtigen Dosierung "unglaublich viele Möglichkeiten zur Information und auch zur Diskussion", sagte er den Gästen. "Allerdings ist mir die direkte Kommunikation mit Ihnen wesentlich wichtiger, ebenso Ihre Meinung, Ihre Fragen und Ihre Kritik."