Oberbürgermeister auf Weihnachtstour

erschienen am 22.12.2016



Freiberg. Das Freiberger Stadtoberhaupt Sven Krüger will wie auch im vergangenen Jahr an Heilig Abend verschiedene städtische Einrichtungen besuchen. Wie die Pressestelle der Bergstadt mitteilte, wird er dort in den Vormittagsstunden kleine Präsente an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen, die den Heiligen Abend nicht mit ihren Familien verbringen können, sondern arbeiten. Stationen sollen unter anderem das Seniorenheim "Johanna Rau", die Notfallaufnahme und das Polizeirevier sein. (emst)