Oberschöna: Polizei fasst Bombendroher

erschienen am 03.01.2017



Oberschöna. Die Polizei hat einen Mann gefasst, der am Silvestermorgen einen Anschlag gegen eine Gastwirtschaft in Oberschöna angedroht haben soll. Wie Polizeisprecherin Jana Kindt am Dienstag informierte, sei die Bombendrohung gegen 1 Uhr in der Leitstelle eingegangen: "Wir hatten den Tatverdächtigen bereits 90 Minuten später gestellt und vorläufig festgenommen." Die Beweise seien gesichert und der Gastwirt über den Vorfall informiert worden, so Kindt: "Wir sind nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohung ausgegangen." Der Tatverdächtige sei am frühen Morgen auf freien Fuß gesetzt worden. Er wohne in Mittelsachsen und habe bei der Festnahme unter Alkoholeinfluss gestanden. Nähere Angaben wollte die Polizeisprecherin nicht machen.

Das Strafgesetzbuch sieht für eine "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten" bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe vor. (jan)