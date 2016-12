Oberschöna: Zeuge verfolgt mutmaßliches Diebes-Duo

erschienen am 12.12.2016



Oberschöna. Dank eines Zeugenhinweises hat die Polizei am Sonntag in Mittelsachsen zwei mutmaßliche Diebe gestellt. Die beiden 27 bzw. 33 Jahre alten Deutschen hatten vor einem Firmengelände an der Alten Salzstraße etwas auf ihren Anhänger zu laden versucht. Als sie den Zeugen bemerkten, fuhren sie mit ihrem Transporter davon. Der Zeuge folgte dem Transporter. Die alarmierten Beamten konnten den Wagen auf der Hainichener Straße in Freiberg stellen. Der Anhänger war dort bereits leer. Vermutlich hatten die mutmaßlichen Täter die Maschine unterwegs abgeladen. Das Diebesgut, eine Getreidewendemaschine, fanden die Polizisten schließlich in einem Straßengraben zwischen den Bräunsdorf und Kleinwaltersdorf. Die zwei Männer wurden vorläufig festgenommen und später wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (fp)