PSW-Prozess: Staatsanwaltschaft geht in Revision

erschienen am 07.02.2017



Brand-Erbisdorf/Chemnitz. Zu dem am Landgericht Chemnitz gefällten Urteil gegen den ehemaligen Geschäftsführer der PSW-Schmiedetechnik Brand-Erbisdorf, Matthias Listner, ist die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen. Das teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Listner war am Montag zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen Betrugs in besonders schwerem Fall eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten beantragt.

Listner war ab Januar 2008 Geschäftsführer im PSW gewesen und dabei auch für finanzielle Transaktionen zuständig. 2009 beantragte er für den Schmiedebetrieb Insolvenz. Laut Gericht war der aber bereits 2007 zahlungsunfähig. Durch Anleihen sollte der Betrieb aufrecht erhalten werden. Um diese zu bekommen, waren Anlegern falsche Bilanzen vorgelegt worden, wie das Gericht herausfand. Nicht bis ins letzte stand die Schuld des Angeklagten daran fest. Die Verteidigung denkt auch über eine Revision nach, wie Anwalt Jürgen Renz sagte. (ar)