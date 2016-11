Peinlich oder kleinlich? Der Streit um Schlägel und Eisen

Schmückt sich Freibergs Rathaus alljährlich zum Christmarkt mit einer unkorrekten Darstellung der berühmten Bergbau-Insignien? Das jedenfalls sagt ein renommierter Historiker. Nicht nur die Stadtverwaltung kontert.

Von Frank Hommel

erschienen am 25.11.2016



Freiberg. Um diesen Streit zu verstehen, hilft es, sich bildlich vorzustellen, wie der Bergmann in alter Zeit das Silber und das Gold bei der Nacht aus dem Felsgestein schlug. So der Bergmann Rechtshänder war, hielt er in der Linken das Bergeisen, eine Art Meißel mit Stiel, die spitze Seite ans Gestein gerichtet. Mit dem Schlägel in der rechten Hand klopfte er auf die flache Seite des Eisens. Gelegentlich hielt er inne. Die Frage, um die sich dieser Streit dreht, lautet: In welcher Reihenfolge legte er Schlägel und Eisen nieder?

Die beiden gekreuzten Werkzeuge, Gezähe genannt, sind heute ein millionenfach verwendetes Symbol für den Bergbau weltweit. Wie das Symbol aussieht, dazu gibt es sogar eine eigene Norm: DIN 21800 06/89.

Logisch, dass einem das Gezähe in Sachsens Bergbauhauptstadt Freiberg auf Schritt und Tritt begegnet. Es ziert zahlreiche Häuser, den Dom, Herders Grab, Darstellungen im Stadt- und Bergbaumuseum, es prangt auf den messingfarbenen wie silbernen Knöpfen der Uniformen der Berg- und Hüttenknappschaft. Und es schmückt seit Jahren zum Christmarkt in einer fensterhohen, beleuchteten Ausführung den Freiberger Rathausturm.

Doch letztgenannte Ausführung ist historisch nicht korrekt. Sagt jedenfalls der Historiker Friedrich Naumann.

Naumann stammt aus Berthelsdorf und hat in Freiberg studiert. Von 1993 bis zu seiner Emeritierung 2005 war er Professor für Wissenschafts-, Technik- und Hochschulgeschichte der Technischen Universität Chemnitz. Er hat mehrere Bücher zur Bergbaugeschichte verfasst und stand zeitweise dem Sächsischen Landesverbandes für Heimatgeschichte und Denkmalpflege vor.

"Beide Instrumente liegen leider falsch aufeinander", sagt Neumann über den Rathaus-Schmuck. Denn: "Bekanntermaßen hat der Bergmann stets das Bergeisen zuerst und den Schlägel obenauf abgelegt." Die Lichterkonstruktion am Rathaus zeige dies aber gerade umgedreht. "Und offensichtlich stört es gar keinen", sagt Naumann. Eine Peinlichkeit für die Stadt, findet der Professor. Insbesondere, "da der Sinn für den richtigen Gebrauch bergmännischer Insignien gerade in der Bergstadt besonders ausgeprägt" sei, was viele andere Darstellungen im Stadtgebiet belegen würden.

Besagte DIN 21800 06/89 hilft bei der Beurteilung dieser Frage nicht weiter: Die Darstellung zeigt die gekreuzten Werkzeuge schwarz und damit sozusagen gleichberechtigt.

Dennoch kann Knut Neumann, Chef der Berg- und Hüttenknappschaft, über die Ausführungen des Professors nur sarkastisch lachen. Die Diskussion koche seit 50 Jahren immer mal wieder hoch, sagt er. Das mache die Argumente nicht besser. Neumann hält die akribische Beachtung der angeblichen Reihenfolge des Ablegens der Werkzeuge für kleinlich, für pedantisch, für Krümelkackerei. Die Deutung des Ablegens werde zwar immer mal wieder aufgegriffen. Aber "aus meiner Sicht ohne konkrete Grundlage".

Neumann verweist beispielsweise auf das Buch "Deutsche Bergbau-Fahnen" von Rainer Slotta, in dem beide Versionen der Darstellung verzeichnet seien. Und in der DIN sind sogar gedrehte Darstellungen möglich. Ähnlich äußert sich die Stadtverwaltung. "Beide Varianten sind möglich", erklärt eine Sprecherin.

"Natürlich gibt es schon frühzeitig beide Darstellungen", räumt auch Kritiker Naumann ein. "Die von mir genannte ist jedoch die in Freiberg übliche." Fazit: Die Stadt sollte den "Mumm" haben, das vermeintlich unkorrekte Symbol durch ein echtes zu ersetzen. Mit dieser Forderung aber blitzt der Professor beim Rathaus ab: Der Schmuck, sagt die Sprecherin, werde voraussichtlich auch im nächsten Jahr wieder den Rathausturm zieren.

