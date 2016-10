Perfekter Abend mit gutem Zweck

Die 13. Auflage des Freiberger Wirtschaftsballs im Tivoli ließ bei den 270 Gästen keine Wünsche offen.

erschienen am 24.10.2016



Dass dem Chronisten des diesjährigen Freiberger Wirtschaftsballs im Konzert- und Ballhaus Tivoli am Samstagabend eine nicht ganz leichte Bürde auferlegt werden würde, das konnte ihm zu Beginn der edlen Veranstaltung noch nicht klar sein. Doch bald schon stellte es sich heraus, und zu fortgeschrittener Stunde wurde es ihm endgültig klar: Der Abend war perfekt. Selbst, wenn er sich Mühe gegeben hätte, irgendwo ein Haar in der Suppe zu finden (was nicht sein Ansinnen war), es wäre ein aussichtsloses Unterfangen gewesen. Und wie ihm erging es glücklicherweise auch den zahlreichen Gästen aus Politik, Kultur und, klar doch, Wirtschaft, welche sich die 13. Auflage des gesellschaftlichen Höhepunktes, fantastisch organisiert von den Freiberger Wirtschaftsjunioren und großartig umgesetzt vom Tivoli-Team, nicht entgehen ließen.

Besonders zufrieden zeigte sich Bianca Fijas-Seger vom Organisationsteam der Wirtschaftsjunioren, und bei ausverkauften Parkettraum hatte sie auch allen Grund dazu. Die rund 270 Gäste waren aber nicht allein der Genüsse wegen erschienen, sondern wie stets diente der Wirtschaftsball auch einem guten Zweck. Für eine Tombola stifteten zahlreiche Sponsoren insgesamt 50 Sachpreise. Der Erlös kommt dem Hilfsfond "Familien in Not" zugute. Um den Anwesenden schon vorab zu danken und sie zu großzügiger Spende zu animieren, hatte Erik Mädler als Vertreter des Hilfsfonds an jenem Abend extra eine eigene Familienfeier unterbrochen und war ins Tivoli geeilt. "Den Fond gibt es nunmehr seit zehn Jahren", sagte er. "Wir unterstützen Familien, die unverschuldet in Not geraten sind." Unter anderem damit, dass man den Kindern aus diesen Familien Ferienaufenthalte ermöglicht.

Gemeinsam mit seiner Gattin Vilija besuchte Erich Fritz, Geschäftsführer der Saxonia Standortentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft, zum vierten Mal den Freiberger Wirtschaftsball. Jedes Mal gefällt er ihnen besser. "Im Vergleich zum Vorjahr ist es diesmal noch einmal eine deutlich lockerere Atmosphäre", sagte er. "Zugleich aber auch imposanter und interessanter." Für das Paar gibt es zwei echte Höhepunkte im gesellschaftlichen Kalenderjahr: Der Bühnenball des Theaters und der Wirtschaftsball. "Letzterer gehört einfach zu solch einem Wirtschaftsstandort, wie es Freiberg ist", so Fritz.Als wahre Wirtschaftsball-Veteranen wollten die Goldschmiedemeister Andrea Gerlach und Bertram Berger in diesem Jahr auf keinen Fall fehlen. Vom ersten Ball an waren sie dabei, nur ganz selten und ungern haben sie ein oder zweimal auslassen müssen. "Ich habe Hochachtung vor den Organisatoren", so Andrea Gerlach. Beide genossen den Abend in vollen Zügen und waren beim Tanz nur selten nicht auf dem Parkett zu finden. Flott und gekonnt bewegten sich Ronny Erfurt, Geschäftsführer der phase10 Ingenieur- und Planungsgesellschaft, und Mandy Reich über die Tanzfläche, versprühten dabei genau die Lebensfreude, die das Motto des Abends war. "Der Wirtschaftsball ist ein tolles Ereignis", schwärmte Ronny Erfurt. Und er verriet noch ein Geheimnis, seine Partnerin betreffend: "Sie ist meine Lebensgefährtin, aber nicht mehr lange. Aber nur im positiven Sinne", lachte er.