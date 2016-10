PersÃ¶nliche Blicke auf den heiÃŸen Herbst

Persönliche Blicke auf den heißen Herbst

Von dornigen Wahl-Rosen, konspirativen Wohnungen der Stasi, vom SED- Denken im Neuen Forum und vom Wandel an der Bergakademie erzählen fünf Männer der Öffentlichkeit. Sie erinnern damit an Geschehnisse 1989/90 in Freiberg.

Von Astrid Ring

erschienen am 04.10.2016



Freiberg. Historische Abgeklärtheit ist es nach den Worten von Peter Hoheisel nicht, die 27 Jahre nach dem politisch heißen Herbst in Ostdeutschland herrscht. Es ist vielmehr das Interesse der Menschen, sich an die Zeit zu erinnern und darüber zu sprechen, weil es sie heute noch bewegt. Mit diesen Worten leitete gestern der Abteilungsleiter am Bergarchiv Freiberg eine Podiumsdiskussion zum Tag der Deutschen Einheit ein. Reichlich 50 vorwiegend ältere Zuhörer lauschten im Vortragssaal der "Terra mineralia" den Erinnerungen von fünf Männern aus Freiberg und Umgebung. Rainer Hageni (geb. 1944), Pfarrer im Ruhestand: "Die Kirche hat mich zu DDR-Zeiten geschützt." Wegen seiner Wehrdienstverweigerung habe ihm das Regime eine Haftstrafe angedroht. Deshalb studierte er in Leipzig am Missionshaus Theologie. Seine Stasi-Akte umfasse etwa 800 Seiten. "24 Personen haben mich ausgespitzelt, darunter zwei Freunde", erzählte er gestern. Einem habe er vergeben, den anderen grüße er nur noch. Hageni erhielt vom Runden Tisch in Freiberg zur Wende die Aufgabe, konspirative Wohnungen der Staatssicherheit aufzulösen. "Den Ernst der Sache erkannte ich selbst erst viel später", resümiert er. Auch heute noch sei sehr viel DDR-Denken in den Menschen verhaftet. Konrad Heinze (geb. 1943), Freiberger CDU-Bürgermeister von 1990 bis 2001: "Erste Aufgabe war, eine neue Stadtverwaltung aufzubauen. Wir brauchten das Vertrauen derer, die uns gewählt hatten." Dafür sprach er Menschen an, denen er vertraute. "Samstags habe ich oft mit dem damaligen Kämmerer Peter Sanftenberg im Rathaus gearbeitet und Berge von Papier bewältigt", sagt Heinze. Die Stadtväter gingen auch auf Suche nach Investoren für Handel und Industrie. "Die Entwicklung der Infrastruktur und die Privatisierung des Freiberger Ärztewesens waren weitere Herausforderungen." Für Anträge an die Treuhand habe er sich die Finger wundgeschrieben. Und mit Geld, das Freiberg erhielt, sei das Johannisbad gebaut worden, erinnert sich Heinze. Zu seiner Bürgermeisterwahl habe er von den Linken Rosen bekommen - die Dornen waren symbolisch für den dornigen Weg. Holger Reuter (geb. 1956), CDU, erster Beigeordneter der Stadt Freiberg: "Wir hatten damals Vorstellungen von Demokratie, aber das lief nach dem Bauchgefühl." Weil die Ideologie der DDR im Neuen Forum in Freiberg noch zu tief verwurzelt gewesen sei, habe er nach Alternativen gesucht. "Zur Vorbereitung auf die Gründung der Sozialdemokratischen Deutschen Partei haben wir eine Initiativgruppe gegründet und das Programm besprochen", denkt er zurück. "Wir wollten eine neue Gesellschaft, und wir haben den Neubeginn gern und gut mit befördert", so Reuter, der Worte von Liedermacher Franz Josef Degenhart zitiert: "Wir wollten den Aufruhr in die Köpfe tragen - das trifft es." Professor Frieder Häfner (geb. 1940), arbeitete seit 1971 in verschiedenen Positionen an der TU Bergakademie: "Alle, die nicht in der Partei waren, waren zu DDR- Zeiten an der Bergakademie eingeschränkt. Ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter, mir war klar, dass dies bis zur Wende so bleiben würde." Dennoch sei er frei gewesen - als Kirchenvorsteher seit 1974 in der Christopherus-Gemeinde Freiberg. Als Häfner 1989 zum Vorsitzenden der Reformkommission an der TU gewählt wurde, sei dies für ihn nach dem Kirchenvorsteher die zweite Schule der Demokratie gewesen. "Mit Verbündeten mussten wir verhindern, dass die Roten in der Kommission die Macht übernehmen", erinnert er sich. Dennoch sei das Vertrauen in der damaligen Zeit wirklich ein Bauchgefühl gewesen. Elf Kommissare sollten damals eine neue Struktur an der Uni einführen. Das System der bundesdeutschen Hochschulen sei Vorbild gewesen.

Hansjörg Hühnel (geb. 1960), Rechtsanwalt in Freiberg: "Als Westdeutscher war ich im Studium Seminarleiter und mit Studenten damals in der DDR zu Erkundungsfahrten unterwegs." Das sei eine Gegenleistung der DDR gewesen für den Milliardenkredit, den die BRD dem Land gewährt habe. Als amtierender Referatsleiter für Recht ging Hühnel nach der Wende ins Dresdner Regierungspräsidium. "Juristen wurden gesucht", sagt der Bayer, der mit seiner Familie in Freiberg lebt. Seine Kinder gingen in Sachsen zur Schule beziehungsweise studieren im Freistaat. Ein Zurück in den Westen wird es für ihn nicht geben. "Aber ich mache mir mit dem Älterwerden schon Gedanken um die ärztliche Versorgung hier und das lange Warten auf Facharzttermine. Das ist in meiner alten Heim anders."