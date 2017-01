Pfarrer: Ohne Reformation kein Fortschritt

Beim Neujahrsgottesdienst zu 480 Jahren Reformation in Freiberg ruft Pfarrer Urs Ebenauer zur Zuversicht auf - trotz der Unwägbarkeiten der Zukunft. Der Glaube gebe Halt.

Von Wieland Josch

erschienen am 02.01.2017



Freiberg. Bei dem Festgottesdienst am gestrigen Neujahrstag im Freiberger Dom hat Dompfarrer Urs Ebenauer die Reformation als "ein großes Geschenk für die Christenheit" bezeichnet. Ohne Reformation sei die fortschrittliche Entwicklung der Menschheit kaum vorstellbar, sagte Ebenauer. Mit dem Gottesdienst am 1. Tag des Jahres 2017, den MDR Kultur live im Radio übertrug, gab die evangelische Kirche ein Startsignal für das 500. Jubiläumsjahr des Thesenanschlags Martin Luthers - und erinnerte an 480 Jahre Reformation in Freiberg.

Denn am 1. Januar 1537 war im Freiberger Dom mit einem Abendmahl der erste reformatorische Gottesdienst im albertinischen Sachsen gefeiert worden. Noch zwei Jahre blieb Freiberg die einzige Stadt in der Mark, in der die Reformation Einzug gehalten hatte. Herzog Georg der Bärtige regierte das Land, hatte aber die Hoheit über Freiberg seinem jüngeren Bruder Heinrich dem Frommen überlassen. Der bekannte sich 1536 zu Luthers Lehre und ließ jenen Neujahrsgottesdienst abhalten. Zwei Jahre darauf starb Georg der Bärtige, Heinrich wurde Herzog und Markgraf und ließ nun im ganzen Land reformatorisch predigen. Ausgangspunkt war Freiberg.

"Ich bin überzeugt, dass, als vor 480 Jahren der Gottesdienst begann, alle Last von Heinrich abfiel", sagte der Pfarrer. "Jesus wieder in den Mittelpunkt zu stellen ist richtig gewesen." So hätte Heinrich der Fromme voller Gottvertrauen in das neue Jahr gehen können. Diese Sicherheit, dass Segen auf solch gutem Tun liege, wünschte Urs Ebenauer auch den Mitgliedern seiner Gemeinde für das neue Jahr. Trotz solcher Unwägbarkeiten wie dem künftigen Handeln des neuen US-Präsidenten Trump, den Krisen in der Welt oder dem Ablauf der Bundestagswahl im September gebe der Glaube den Halt, den es auch brauche, um persönliche Schwierigkeiten zu überwinden. Für seine Worte nutzte Ebenauer nicht die Bergmanns-, sondern die ältere Tulpenkanzel, die bereits zur Zeit der Reformation existierte. Sonst ist dies nur an Hohen Feiertagen zu erleben, wie Pfingsten etwa oder Ostern.

Gemeinsam mit der Gemeinde blickte Urs Ebenauer in die vergangenen Tage zurück, fragte, wie sich Heinrich der Fromme damals wohl gefühlt haben mag, ob er die Last seiner Entscheidung verspürte, mit der er sich von der katholischen Kirche abwandte. "Ihn wird das Bewusstsein für die Notwendigkeit dieses Schrittes geleitet haben", ist sich Ebenauer sicher. "Auf dem Fundament festen Glaubens kann man mutige Schritte tun."