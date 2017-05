Pflegegesetz ist kein Allheilmittel

Das neue System stellt häusliche und stationäre Pflege finanziell gleich. Doch freie Heimplätze sind trotzdem in Mittelsachsen oft Fehlanzeige.

Von Heike Hubricht

15.05.2017



Freiberg. Früher Pflegestufe 2, jetzt Pflegegrad 3: Der 71-jährige Mann aus einem Dorf in Mittelsachsen sitzt, danach steht er tief vornüber gebeugt, seine Sprache ist verschwommen. Er leidet unter Parkinson. Ohne Hilfe kann er nicht gehen. Er braucht einen speziellen Rollator dazu. Sein Essen muss mundgerecht vorbereitet werden. Er wird geduscht. Zudem leidet er unter dem Freezing-Syndrom: Mitunter will er weiter laufen, kann es aber einfach nicht. Der Rentner ist sehr unruhig - vor allem nachts plagt ihn die Unruhe. "Meist stehe ich halb drei auf und laufe herum", sagt er. Seine Frau, die ihn pflegt, steht jedes Mal mit auf. Zu groß ist die Gefahr, dass er stolpert und sich verletzt. Seine Frau erhielt bis Ende 2016 monatlich 458 Euro Pflegegeld. Seit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes steht dem Parkinsonkranken - wie vielen anderen Mittelsachsen auch - ein höheres Pflegegeld zu. Der Betrag stieg auf 545Euro.

Hinzu kommt eine Verhinderungspflege für 28 Tage im Jahr, für die insgesamt 1612 Euro bereitstehen. "Da kann meine Frau auch mal Urlaub von mir machen", sagt der 71-jährige. Er versucht ein Lächeln, doch das gelingt ihm nur ansatzweise. Parkinsonkranke haben keine oder nur wenig Mimik. Der Mann, der einst ein technisches Studium absolviert hat, trägt einen Hirnschrittmacher. Dreimal in der Woche wird er zur Therapie gefahren. Das bezahlt die Krankenkasse.

Bei bereits eingestuften Pflegebedürftigen ist am 1. Januar automatisch die Pflegestufe in den nächsthöheren Pflegegrad übergeleitet worden. "Niemand muss einen neuen Antrag auf Begutachtung stellen. So bleibt den Betroffenen unnötiger Aufwand erspart", sagt Joachim Wagner. Mit seiner Frau Christine, die selbst unter der Krankheit leidet, leitet er die Parkinson-Selbsthilfegruppe Freiberg. Die 54 Mitglieder kommen auch aus Bockendorf, Mittweida, Dorfchemnitz, Großvoigtsberg, Brand-Erbisdorf, Zethau, Cämmerswalde. Wagner verweist auf den Grundsatz: Alle, die bereits Leistungen von der Pflegeversicherung bekommen haben, erhalten diese weiter mindestens in gleichem Umfang. "Die allermeisten erhalten sogar deutlich mehr", sagt Wagner.

Bedenken hat er allerdings, dass Erkrankte, die bisher ohne Pflegestufe sind wie seine Frau, künftig unter Umständen schlechter gestellt sein könnten. Denn der Pflegegrad summiert sich jetzt aus einzelnen Komponenten; früher erfolgte eine globale Einstufung. "Das könnte sich bei Neueinstufungen auch negativ auswirken", so Wagner.

Hinzu kommt, dass sich oft die Kosten für die ambulante Hilfe bei der Körperpflege erhöht haben. Mit der Reform wurden Leistungen zusammengefasst, die bei Pflegediensten nur noch im Komplex buchbar sind. Damit muss oft auch für Dinge bezahlt werden, die nicht genutzt werden. Auf das Problem hat die Kommission aus Pflegekassen sowie Sozialhilfe- und Einrichtungsträgern reagiert. Eine feinere Untergliederung der Leistungskomplexe soll erfolgen.

Wer schon zum Jahreswechsel 2016/2017 im Pflegeheim war, sollte laut Gesetzgeber durch die neuen Regelungen finanziell nicht schlechter gestellt sein - durch Besitzstandszahlungen der Pflegekassen. Das betont Steffen Köcher, Geschäftsführer der Seniorenheime Freiberg. Bei vielen Bewohnern sei sogar das Gegenteil der Fall. Denn der Eigenanteil sei jetzt bei allen Heimbewohnern, egal welcher Pflegegrad vorliegt, gleich. In den Seniorenheimen Freiberg liegt dieser bei etwa 1200 Euro. Zum Vergleich: Bewohner mit der früheren Pflegestufe 2 (jetzt Pflegegrad 3 oder 4) zahlten im Vorjahr einen Eigenanteil von 1200 Euro und mit Pflegestufe 3 (jetzt Grad 4 oder 5) 1500 Euro.

Auch Birgit Bellmann, Leiterin des Fritzenhofes in Flöha und des Carolahofes in Hilbersdorf, sagt: "Für die Bewohner ist es preiswerter geworden." Für die Mitarbeiter aber habe sich bisher nichts geändert. Der bürokratische Aufwand, um die einzelnen Schritte bei der Pflege aufzulisten, sei nach wie vor der gleiche. "Wir hoffen, dass die neue Pflegedokumentation eine Erleichterung für unsere Mitarbeiter bringt. Aber dafür brauchen wir erst neue Computertechnik", sagt die Heimleiterin.

Und: Durch das neue Pflegegesetz gibt es nicht mehr Heimplätze. Auch weiterhin haben viele mittelsächsische Einrichtungen keine freien Plätze. Laut Heimleiterin Bellmann sind die Wartelisten "nach wie vor lang". Dass das Gesetz keinen Einfluss auf die Listen hatte, sagt auch Joseph Eisenschenk, der Geschäftsführer der RIU Senioren- und Krankenpflege GmbH in Freiberg: "Daran hat sich nichts geändert."