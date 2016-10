Pilzsaison hat VerspÃ¤tung

Pilzsaison hat Verspätung

Doch nun geht es los: Bei einer Pilzwanderung im Freiberger Stadtwald sind die Teilnehmer schnell fündig geworden. Ganz zufrieden sind die Experten dennoch nicht.

Von Wieland Josch

erschienen am 10.10.2016



Freiberg/Kleinschirma. Mit einigen Wochen Verspätung hat die Pilzsaison in der Region Freiberg begonnen. Unzählige Sammler durchstreifen derzeit die Wälder und werden zunehmend fündig bei ihrer Suche. Ob Stein- oder Butterpilz, Kuh-Röhrling oder Marone - in den Forsten Mittelsachsens ist eine erstaunliche Vielfalt anzutreffen, nachdem die Witterung günstig geworden ist.

"Eigentlich geht die Saison bereits Ende August los", sagt die Pilzsachverständige Christiane Walther aus Freiberg. Das trockene Klima mit wenig bis gar keinem Regen ließ ein Wachstum aber einfach nicht zu. "Deshalb musste ich eine geplante Pilzwanderung rund um das Waldbad vor drei Wochen auch wieder absagen", erklärte sie. Am Samstag nun konnte diese aber nachgeholt werden, und lange mussten die Teilnehmer gar nicht suchen, da lagen schon einige Steinpilze in den Körben.

Jens Berger ist ebenfalls offizieller Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Sein Wissen um die Welt der Pilze gibt er gerne kostenlos an Interessierte weiter - so auch am Wochenende im Landhotel Kleinschirma, wo er drei Tage lang seinen Stand aufgebaut hatte und eine Auswahl verschiedenster Pilze Interessierten zeigte. Das Sortiment zusammenzustellen, war selbst für ihn als geübten Sammler nicht einfach. "Ich bin dazu im Freiberger Stadtwald, dem Zellwald und in Teilen des Tharandter Waldes unterwegs gewesen", erzählt er. "70 Sorten konnte ich finden, bei weitem nicht so viele, wie in vergangenen Jahren."

Ganz zufrieden ist Berger mit den klimatischen Verhältnissen derzeit noch nicht. "Wenn es nachts weniger kalt wäre, so etwa um die zehn Grad, wäre das ideal", meint er. Noch fehlen solch typische Herbstpilze wie der Violette Rötelwetterling oder der Hallimasch, und auch die Ausbeute an Täublingen ist bislang bescheiden. Dagegen ist schon manch giftiger Patron wie der Birken-Ritterling oder der Pantherpilz am Waldboden anzutreffen, weshalb der Pilzberater auch immer zur Vorsicht mahnt, sehen die giftigen ihren essbaren Kollegen doch manchmal zum Verwechseln ähnlich. Im Zweifel solle man besser einen Sachverständigen befragen, oder den Pilz da stehen lassen, wo man ihn gefunden hat.

Kostenlose Pilzberatung geben unter anderem: Christiane Walther, Paul-Müller-Straße 23, 09599 Freiberg, Tel. 03731 245392; 0172 1365758, E-Mail: info@pilze-putzen.de; Jens Berger, Wegefarther Straße 17, 09600 Oberschöna/Kleinschirma, Tel. 0179 6116013.