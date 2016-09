Polizei fahndet in Freiberger Altstadt nach SchlÃ¤gern

Polizei fahndet in Freiberger Altstadt nach Schlägern

erschienen am 16.09.2016



Freiberg. Die Polizei in Freiberg fahndet aktuell in der Altstadt nach mehreren Personen, die sich im Albertpark Höhe Nonnengasse eine Schlägerei geliefert haben. Die Polizeidirektion Chemnitz bestätigte entsprechende Informationen der "Freien Presse". Demnach wurde die Polizei gegen 14 Uhr über den Vorfall im Albertpark informiert. Als die Beamten dort eintrafen, war aber niemand mehr zu sehen.

Momentan sind mehrere Streifenwagen in der Innenstadt unterwegs. Die Hintergründe, warum es zu der Schlägerei kam, sind unbekannt. Ein Augenzeuge berichtete der "Freien Presse", dass vier Männer darin verwickelt waren. (kok)