Polizei fahndet nach Geldbörsen-Dieb

erschienen am 22.11.2016



Freiberg. Die Polizei fahndet jetzt nach einem unbekannten Dieb, der am 21. August zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr aus einem unverschlossenen BMW auf der Weingasse in Freiberg eine Geldbörse gestohlen haben soll. In dieser befanden sich etwas Bargeld, persönliche Dokumente sowie Geldkarten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, versuchte er noch am selben Tag, mit den gestohlenen Geldkarten in Freiberger Geldinstituten mehrmals Bargeld abzuheben. In allen fünf Fällen blieb es beim Versuch. Zu Geldauszahlungen kam es nicht.

Der Unbekannte wurde am Tattag von Überwachungskameras gefilmt. Hinweise zu der Tat oder dem Tatverdächtigen bitte an die Polizeidirektion Freiberg unter der Telefonnummer 03731700. (fp)