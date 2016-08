Polizei lÃ¶st Protest in Freibergs Altstadt auf

Polizei löst Protest in Freibergs Altstadt auf

Restaurant-Mitarbeiter stehen vor verschlossener Tür

erschienen am 29.08.2016



Freiberg. Ein ungewöhnlicher Protest hat am Montagmittag vor einem Restaurant in der Fischerstraße in Freiberg für Aufsehen gesorgt - und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zwei Angestellte des Restaurants, ein Koch und eine Kellnerin, standen vor verschlossener Tür. Sie waren zum Dienst erschienen, mussten jedoch feststellen, dass sie das Lokal nicht betreten konnten. An der Tür hing eine Information, auf dem die Inhaber erklärten, dass das Restaurant wegen Umstrukturierung und anschließendem Urlaub ab sofort bis zum 30. September geschlossen ist. Davon hatten die beiden Angestellten jedoch nach eigener Aussage nichts gewusst. Sie klebten nun wiederum selbst Zettel an die Tür und das Schaufenster, auf denen sie gegen die Vorgehensweise ihrer Chefin protestieren wollten.

Die Geschäftsführerin des Restaurants rief die Polizei und forderte die Entfernung der Zettel. Sie gab an, die Mitarbeiter seien entlassen worden. Gegenüber der "Freien Presse" wollte sie sich nicht äußern. Nach einem kurzen Gespräch mit den Angestellten sowie der Geschäftsführerin löste die Polizei den Protest auf und riet den beteiligten Parteien, die Angelegenheit mit Hilfe von Anwälten zu klären.