Polizeieinsatz auf Freiberger Bahnhof - VerzÃ¶gerungen im Bahnverkehr

Polizeieinsatz auf Freiberger Bahnhof - Verzögerungen im Bahnverkehr

erschienen am 14.09.2016



Freiberg. Bahnreisende auf der Strecke Freiberg/Dresden waren am Freitagabend von Verzögerungen im Bahnbetrieb betroffen. Wie die Bundespolizei am Mittwochabend mitteilte, kam es zu einem Polizeieinsatz am Freiberger Bahnhof. Eine Person soll aus noch bisher ungeklärter Ursache mit Schnittverletzungen an der Hand in den Gleisbereich gelaufen sein. Ein Zugführer, der gerade an den Bahnhof einfahren wollte, musste die Notbremse ziehen. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. (fp)