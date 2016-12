Polizeieinsatz in Rechenberg-Bienenmühle: Amt überprüft Waffen in Privathaushalt

erschienen am 13.12.2016



Rechenberg-Bienenmühle. Unter Polizeischutz lässt das Landratsamt Mittelsachsen in der Erzgebirgsgemeinde Rechenberg-Bienenmühle am heutigen Dienstag Waffen in einem Privathaushalt überprüfen und einziehen. Das bestätigte die Kreisverwaltung auf Anfrage der "Freien Presse".

Rund 20 Polizisten der Polizeidirektion Chemnitz unterstützen die Aktion, zeitweise waren Straßen in der Ortschaft gesperrt. (jwa)