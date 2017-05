Projekt "Mine-Life - Leben mit dem Bergbau" startet am Donnerstag in Freiberg

erschienen am 17.05.2017



Freiberg. Am Donnerstag startet mit dem ersten Treffen der deutschen und polnischen Partner das Projekt "Mine-Life - Leben mit dem Bergbau" in Freiberg. Wie das Sächsische Oberbergamt mitteilte, handelt es sich um ein grenzüberschreitendes Projekt, in dem die institutionelle und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den polnischen und sächsischen Bergbehörden gestärkt werden soll.

Beim Treffen in Freiberg sollen der Ablauf konkretisiert sowie erste Aktivitäten vorbereitet werden. So sollen unter anderem Fachexkursionen in aktive Bergbaubetriebe und zu Altbergbaustandorten im Grenzgebiet sowie Workshops zu relevanten Themen des Bergbaus und der Bergaufsicht organisiert werden. Geleitet wird das Projekt vom Sächsischen Oberbergamt. Auf polnischer Seite involviert sind das Oberbergamt Kattowitz und das Marschallamt der Woiwodschaft Niederschlesien. (bk)