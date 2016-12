Projektil trifft Familienauto: Polizei ermittelt in Jägerkreisen

Während einer Autofahrt nahm ein Bräunsdorfer Ehepaar einen heftigen Einschlag wahr. Nun steht fest: Es war ein Schuss.

Von Astrid Ring (Text) und Eckardt Mildner (Fotos)

Oberschöna/Bräunsdorf. Als sich Matthias und Anke Schrader aus Bräunsdorf am Dienstag gegen 9.45 Uhr ins Auto setzten und aus ihrem Grundstück in Richtung Freiberg fuhren, ahnten beide nicht, was wenige Minuten später passieren würde: "Plötzlich hörte ich einen Einschlag im Auto und sah im Augenwinkel Splitter davonfliegen", schildert Matthias Schrader. Ihm und seiner Frau war gestern noch der Schreck anzumerken.

Matthias Schrader hielt den Citroën sofort nahe dem Wäldchen an der Straße beim Abzweig Langhennersdorf an. Er sah ein Loch im linken Scheinwerfer und im Kotflügel. "Kein Verkehr, kein Mensch zu sehen - nur die leere Straße", berichtet seine Frau. Was war passiert?

Eine Erklärung für das Geschehen hatten beide nicht - aber eine Vermutung. Diese bestätigte wenig später die Autowerkstatt: "Es könnte sich um einen Einschuss handeln. Man riet uns, zur Polizei zu fahren", sagt Anke Schrader. Kurz darauf stand für die Polizei fest: Ein Projektil musste den Wagen getroffen haben. "Es ist am linken Scheinwerfer eingetreten und am linken Kotflügel wieder ausgetreten", bestätigte gestern ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Die Beschädigungen lassen laut Polizei darauf schließen, dass es das fahrende Auto getroffen hat. Den Worten von Matthias Schrader zufolge müsse das Projektil von vorn und leicht rechts auf das Auto geprallt sein. "Wir haben Glück gehabt. Kaum auszudenken, wenn es etwas höher eingeschlagen wäre", sagt der 47-Jährige.

Die Polizei prüft nun, ob der Schuss während einer Treibjagd in einem kleinen Waldgebiet bei Bräunsdorf abgegeben wurde. "Wir ermitteln derzeit wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr", so der Polizeisprecher gestern.

Für den Oberschönaer Jagdpächter Hartmut Wolf ist das unvorstellbar. "Wir hatten am Dienstag von früh an eine Drückjagd im Bereich Wegefarth/Kleinschirma", sagt er. Er selbst sei der Jagdleiter gewesen. Das Gebiet sei jedoch weit entfernt von dem betreffenden Straßenabschnitt. Erst gegen 12 Uhr mittags hätten Jäger und Treiber in den Bereich bei Bräunsdorf umgesetzt. Sein Jagdrevier reiche bis an die betreffende Straße, so Hartmut Wolf. "Dort ist aber kein Schuss gefallen", sagt er.

Hartmut Wolf bestätigt, dass die Reichweite von Munition, die etwa für den Wildschwein-Abschuss genutzt wird, bis zu vier Kilometer betrage. Jedoch müsse die Flugbahn ungehindert sein, zudem verliere das Projektil stark an Schlagkraft.