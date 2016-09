Prozess Ã¼ber gestohlene BaumstÃ¤mme: Neuer Richter soll her

Prozess über gestohlene Baumstämme: Neuer Richter soll her

erschienen am 15.09.2016



Freiberg/Oederan. Im Prozess um den Diebstahl von Baumstämmen, die 2014 von einem Lagerplatz bei Oederan entwendet wurden, ist noch kein Ende in Sicht. Am dritten Prozesstag, der am Mittwoch stattfand, stellte die Verteidigung nun einen Befangenheitsantrag, sie will den Richter austauschen lassen. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat einen Mann und eine Frau, beide 45 Jahre alt, wegen gemeinschaftlichen Diebstahls und Urkundenfälschung angeklagt. Am 12. November 2014 gegen 4.30 Uhr war einer Polizeistreife nahe Hainichen ein mit Langholz beladener Lkw aufgefallen. Der Fahrer konnte keine Papiere für das Ladegut vorweisen. Später habe die Mitangeklagte, die einen in der Holzbranche tätigen Betrieb leitet, eine nach Ansicht der Ermittler fingierte Rechnung für das Holz vorgelegt.

Über den Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter soll am nächsten Verhandlungstag entschieden werden. Wird dieses Ablehnungsgesuch angenommen, müsste der Prozess unter Vorsitz eines anderen Richters neu begonnen werden. (jher)