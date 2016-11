Radlader in Großschirma in Flammen

erschienen am 23.11.2016



Großschirma. Ein Radlader hat am Mittwochvormittag bei der Agrargenossenschaft in Großschirma gebrannt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehren Großschirma, Großvoigtsberg, Hohentanne, Seifersdorf und Reichenbach waren mit 22 Kameraden im Einsatz und konnten die Flammen löschen.

Brandursache war nach ersten Informationen ein technischer Defekt. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. (smc/hh)