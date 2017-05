Radwege: Landesamt baut an fünf Stellen

Für dieses Jahr sind allein an Bundes- und Staatsstraßen in Mittelsachsen fünf Projekte vorbereitet. Und das ist nicht alles.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 26.05.2017



Freiberg. Es geht voran beim Radverkehr - das ist am Dienstagabend auf einer Podiumsdiskussion in Freiberg konstatiert worden, zu der die Landtagsfraktion der Grünen eingeladen hatte. Anlass war der aktuelle Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs. Die Kreisstadt verbesserte sich gegenüber den ADFC-Erhebungen von 2012 und 2014 weiter - in Anlehnung an das Schulnotensystem von 4,32 über 4,14 auf 3,95. Der Durchschnitt aller 23Teilnehmerstädte in Sachsen lag bei 4,09, das bundesweite Mittel aus 539 Kommunen bei 3,71.

Was für Freiberg gilt, trifft auch auf den Landkreis zu. Nach Mittelsachsen ist 2016 reichlich die Hälfte aller Fördermittel für kommunale Radverkehrsanlagen geflossen, die vom Freistaat ausgereicht worden sind. Konkret gab es 856.000 Euro Zuschuss für den Chemnitztalradweg zwischen Markersdorf und Diethensdorf sowie zwischen Wittgensdorf und Markersdorf, so Katja Meier von den Grünen im Landtag.

Die verkehrspolitische Sprecherin kritisierte jedoch, dass insgesamt nur 1,62 von den 8 Millionen Euro abgerufen worden waren, die das Land bereitgestellt hatte. Das übrige Geld kam laut Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) dem Straßen- und Brückenbau zugute. Das Gleiche sei 2017 und 2018 geplant, so die Pressesprecherin. Für beide Jahre stünden erneut je 8Millionen Euro zur Verfügung, bislang gebe es aber nur wenige Anträge. Als Begründung dafür würden oft personelle Engpässe genannt; andere Förderprogramme hätten Vorrang.

An den Kreisstraßen in Mittelsachsen hat der Landkreis laut Pressesprecher André Kaiser voriges und dieses Jahr weder einen Radweg geplant noch gebaut. Bis Mitte 2018 soll aber die Radverkehrskonzeption von 2010 überarbeitet werden, die eine Grundlage für den Ausbau des Netzes und Zuschüsse dafür sei.

Dafür drückt das Lasuv auf die Tube. Laut Sprecherin Siebert sind allein aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung fast 2,8Millionen Euro für einen Radweg an der S 200 von Erlau bis zum Anschluss an den Zschopau-Mulde-Radweg und gut 1,9 Millionen Euro für einen Rad- und Gehweg entlang der S 32 zwischen Waldheim und Gebersbach bewilligt worden.

An Letzterem wird laut Isabel Siebert bereits dieses Jahr gebaut. Ebenso nehme das Landesamt 2017 die Anbindung von Auerswalde an den Chemnitztalradweg, den ersten von vier Abschnitten des Radwegs Zschopau-Mulde, den 2. Abschnitt an der S 32 südlich von Döbeln und den Radweg an der S 57 südlich von Penig in Angriff. Zudem investieren Kommunen. So will Freiberg einen Radweg an der Berthelsdorfer Straße bauen. Was Thomas Oppermann vom ADFC in Freiberg besonders freut: "Es soll auch für eine bessere Ausschilderung gesorgt werden."