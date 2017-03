Ranking: Top-Platzierung für TU Bergakademie Freiberg

erschienen am 15.03.2017



Freiberg. In dem internationalen Universitätsranking QS World University Rankings hat die TU Bergakademie Freiberg die beste Platzierung für Deutschland erzielt. Die Ressourcenuniversität steigt um 17 Plätze auf Rang 9 im Bereich Engineering - Mineral and Mining. "Wir freuen uns sehr über das exzellente Abschneiden der Bergakademie in diesem fachorientieren Ranking. Die Rankings von QS sind anerkannt und solide. Das zeigt, dass wir mit unserem Ressourcenprofil den Nerv der Zeit treffen", erklärte Rektor Professor Klaus-Dieter Barbknecht.

Der Bereich "Engineering - Mineral und Mining" betrachtet alle rohstoffrelevanten Aspekte: von der Erkundung, Gewinnung, Verarbeitung bis zum Material und letztlich dem Recycling, heißt es in einer Mitteilung der TU Freiberg. (bk)