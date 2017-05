Rasenmäher löst Feuerwehreinsatz aus

erschienen am 24.05.2017



Weißenborn. Ein Rasenmäher hat am Vormittag einen Einsatz der Weißenborner Feuerwehr ausgelöst. Das Gartengerät war am Dienstagnachmittag in einem Paket bei einer Poststation aufgegeben worden, die sich in einem Blumenladen an der Frauensteiner Straße befindet. Die Verkäuferinnen des Ladens waren bereits am Dienstag über den beißenden Geruch irritiert, der aus dem Paket kam. Da sie nicht wussten, was sich darin verbirgt, verständigten sie schließlich aus Sorge am Mittwochmorgen die Feuerwehr. Die rückte mich einem Einsatzteam an und sperrte den Bereich rund um den Laden ab. Als sie das Paket öffneten und den Rasenmäher sahen, gaben die Einsatzkräfte Entwarnung. Der beißende Geruch stammte vom Benzin in dem Gerät. (kok)