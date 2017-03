"Reichsbürger" - Verfassungsschutz bittet um Daten

Freiberg. Auch mittelsächsische Behörden und Institutionen wurden vom sächsischen Verfassungsschutz um Informationen über Personen aus der sogenannten "Reichsbürger"-Szene gebeten. Dies geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Enrico Stange (Linke) hervor. Neben der Stadtverwaltung Freiberg wurden auch die Stadtverwaltung Großschirma, das Landratsamt Mittelsachsen, die Stadtverwaltung in Roßwein, die Justizvollzugsanstalt Waldheim sowie die Sparkasse Mittelsachsen angeschrieben. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Einrichtungen gebeten, Daten von Personen zu liefern, die der "Reichsbürger"-Bewegung zugeordnet werden können. Zudem sollten sie Unterlagen, Schreiben, Äußerungen dieser Personen übersenden, "aus denen sich die tatsächlichen Anhaltspunkte für die Zurechnung ... ergeben", heißt es in dem Schreiben, das der Anlage angefügt wurde. Wie viele Reichsbürger genau in Mittelsachsen leben, ist offen. (kok)