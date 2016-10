Rettungsdienst verzichtet auf Schutz

Notärzte im Erzgebirge sind mit hieb- und stichfester Bekleidung ausgestattet worden. Gebraucht wurden diese offenbar noch nicht - weshalb der Kreisverband Freiberg darauf verzichtet. Brenzlige Situationen gab es aber auch hier bereits.

Von Mike Baldauf und Thomas Reibetanz

erschienen am 12.10.2016



Freiberg/Zschopau. Was zunächst paradox klingt, ist im Erzgebirgskreis seit Frühjahr Realität: Diejenigen, die verletzten Personen helfen sollen, schützen sich dort selbst mit einer speziellen Weste vor Angriffen mit Hieb- und Stichwaffen. Ein halbes Jahr, nachdem seine Rettungswagen mit der Schutzkleidung ausgestattet wurden, zieht der Kreisverband Mittleres Erzgebirge des Deutschen Roten Kreuzes nun Bilanz.

Die Rettungskräfte werteten die neue Ausstattung dabei überwiegend als positives Signal. "Die Kollegen sind froh, dass auch einmal etwas für ihre Sicherheit getan wird", sagt Stephan Gundel, Rettungsdienstleiter beim DRK-Kreisverband Mittleres Erzgebirge.

Eine Vorschrift, wann die Schutzwesten anzulegen sind, gibt es nicht. Die Rettungskräfte können freiwillig darüber entscheiden. "Wir wollen keine Ängste schüren oder Gegner des Rettungsdienstes provozieren", sagt Poul Kaminski vom Rettungszweckverband. Deshalb sind die Westen auch so unauffällig wie möglich. Sie sehen weiß aus und werden unter der Jacke getragen. Gebraucht wurden sie aber noch nie.

Dass es nicht dabei bleiben wird, lässt die tägliche Praxis vermuten. Jederzeit können die Helfer in gefährliche Situationen geraten. "Etwa, wenn sie in eine Schlägerei kommen oder in Unterkünften von Asylbewerbern Verletzte versorgen müssen. Wir verstehen kein Arabisch. Da hat man keinen Überblick, wer zu wem gehört. Es ist auch schon passiert, dass wir eine Waffe vor die Nase gehalten bekamen", nennt Stephan Gundel Beispiele.

Für die Rettungskräfte gelte indes weiter der Grundsatz, Gefahren im Dienst zu vermeiden. "Das wird auch so bleiben. Die Westen an Bord zu haben, heißt nicht, dass wir uns jetzt mehr in Gefahr begeben. Wir sind froh, wenn wir sie nicht brauchen", sagt der Rettungsdienstleiter.

Für Silvio Mattern, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Freiberg, ist genau dieser Grundsatz der Gefahrenvermeidung ein Argument gegen die Sicherheitsbekleidung. "Wir haben dieses Thema behandelt und diskutiert, denn auch bei Einsätzen unserer Rettungskräfte ist es zu brenzligen Situationen gekommen", sagt Mattern. Seine Mitarbeiter wüssten nie genau, was sie bei einem Einsatz erwartet, so der Verbandschef. "Es kann immer sein, dass alkoholisierte oder unzurechnungsfähige Menschen angetroffen werden, die zudem bewaffnet sind."

In solchen Fällen gelte dann zu allererst, die Gefahrensituation richtig einzuschätzen und den Selbstschutz vorn an zu stellen. "Wenn es zu gefährlich ist, müssen unsere Mitarbeiter nirgendwo hin", stellt Mattern klar. Er unterstreicht aber auch, dass die gefährlichen Situationen, wegen denen über die Anschaffung der Schutzbekleidung nachgedacht wurde, stark nachgelassen hätten. "Aus den vergangenen Monaten ist mir kein derartiger Fall bekannt", so Mattern.

Der Anschaffung der Schutzwesten war eine öffentliche Debatte vorausgegangen, ob Rettungskräfte mehr Selbstschutz haben sollten. Im vergangenen Jahr wurde der Fall des Chemnitzer Notarztes Thomas Morgner bekannt. Als er nachts zu einem Einsatz in die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Chemnitz-Ebersdorf geschickt wurde, bat er um Schutzwesten. Weil das nicht möglich war, lehnte Morgner den Einsatz ab und verständigte sich stattdessen mit der Leitstelle, ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr zu schicken. Die hat ihre Notarztwagen eigenverantwortlich mit Schutzwesten ausgerüstet. Ein Verfahren gegen Morgner unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung wurde eingestellt. (mit gt/uk)