"Rock um zu Helfen" - Hunderte feiern in Freiberg zum Benefizkonzert gegen den Krebs

erschienen am 16.10.2016



Freiberg. Zum diesjährigen Benefizkonzert gegen den Krebs "Rock um zu Helfen" ging es wieder heiß her. Erneut kamen wie in den Vorjahren mehrere hundert Musikbegeisterte in das Tivoli in Freiberg und feierten mit ihren Lieblingsbands ein illustres Fest gegen Krebs. Die Erlöse des Abends gehen an die Deutsche Krebshilfe e.V., erklärte der Organisator des kleinen Festivals Kenneth Hädecke. Neben der Münchner Band und Szenengröße Megaherz, welche unter anderem Rammstein und die Neue Deutsche Härte prägte, spielten diverse Bands, wie The Headlines aus Schweden oder die Punkrocker von Zaunpfahl.

Hädecke kündigte den Fans auch eine Neuerung im nächsten Jahr an: "Wir werden größer! Nächstes Jahr findet ‚Rock um zu Helfen‘ an zwei Tagen statt." Auch die ersten Bands wurden bereits bekannt gegeben. So sind nächstes Jahr Saltatio Mortis, Alpha Tiger, sowie Unantastbar und Hämatom als Headliner bestätigt worden. Zwei weitere Acts sollen Anfang Dezember und Ende Januar feststehen. Das kleine Benefiz-Festival findet im nächsten Jahr am 13. und 14. Oktober im Freiberger Tivoli statt. Die genaue Spendensumme wird im Laufe der Woche bekannt gegeben. (fp)