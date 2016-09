Roma-Familie aus Serbien darf in Sachsen bleiben

Arbeitgeber, Kirche, Kindergarten und viele Freunde hatten sich gegen die drohende Abschiebung starkgemacht. Die Härtefallkommission und der Innenminister gewährten nun ein Aufenthaltsrecht.

Von Oliver Hach

erschienen am 02.09.2016



Dresden/Freiberg. Für Samir Jončić und seine Familie beginnt ein neues Leben. Ihre Existenz auf Abruf ist vorbei, sie suchen eine Wohnung in Freiberg. Seit gut zweieinhalb Jahren lebt der junge Mann mit seiner Lebensgefährtin Emina Durmišević und den Kindern Dorotea (7) und Marko (3) in einem Raum eines Asylbewerberheims. Nun werden sie ausziehen, denn sie dürfen bleiben. Eine lange Zeit der Unsicherheit, schlafloser Nächte und immerwährender Angst vor Abschiebung ist zu Ende.

Im Februar hatte die "Freie Presse" über den Fall der Roma-Familie berichtet: In Serbien, wo Roma noch immer diskriminiert werden, hatten die beiden jungen Leute ihre Jobs in einer Reifenfabrik verloren. Aus purer Not gingen sie nach Deutschland und stellten im Herbst 2013 einen Asylantrag. Der wurde als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt - der Fall galt als aussichtslos. Doch die Familie kämpfte.

Samir Jončić lernte Deutsch, machte ein Praktikum und fand Arbeit bei einer Gebäudereinigungsfirma - laut Arbeitsagentur als einziger Asylbewerber in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis im Raum Freiberg. Viele Menschen in der Stadt machten sich für die Familie stark: der Arbeitgeber, die Kirchgemeinde, wohin die Familie regelmäßig zum Gottesdienst kommt, der Kindergarten, Sozialarbeiter. Die Firma Solarworld, wo Samir Jončić im Einsatz ist, erklärte: "Die deutsche Wirtschaft benötigt engagierte Zuwanderer wie ihn." Hellmut Puschmann, ein Mitglied in der Härtefallkommission des sächsischen Innenministeriums, war schließlich bereit, einen Antrag auf Härtefallprüfung nach Paragraf 23a des Aufenthaltsgesetzes einzubringen. Die Kommission sprach sich für ein Bleiberecht für die Familie aus, Anfang Juli gab Innenminister Markus Ulbig (CDU) dem Ersuchen statt. Diese Woche nun kam endlich der Brief der Ausländerbehörde in Mittelsachsen: Die Familie bekommt eine Aufenthaltserlaubnis - zunächst für drei Jahre.

"Ich fühle grenzenloses Glück", sagt Emina Durmišević. "Wir müssen nun keine Angst mehr haben und können ruhig schlafen." Sie möchte, ebenso wie ihr Mann, arbeiten gehen. Ihre Tochter Dorotea besucht seit August eine Grundschule in Freiberg. Samir Jončić sagt, für ihn sei das Wichtigste, dass seine Kinder nun eine Zukunft haben. "Ich danke allen, die uns geholfen haben." Mit ihnen gemeinsam will die Familie feiern.

Fälle wie dieser sind in Sachsen extrem selten. Nach Angaben der Geschäftsstelle des Sächsischen Ausländerbeauftragten, der der Härtefallkommission vorsitzt, wurden in diesem Jahr bisher neun Anträge geprüft. Viermal sprach sich die Kommission für ein Bleiberecht aus. Das letzte Wort hat der Innenminister, der dem Votum in der Regel folgt. Im gesamten Jahr 2015 wurden zehn Härtefallanträge angenommen, vier positiv entschieden.