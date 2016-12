SWG richtet erste Fahrradgarage für Mieter ein

erschienen am 16.12.2016



Freiberg. Die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) Freiberg hat am Meißner Ring 22 die erste Fahrradgarage für ihre Mieter errichtet. Darin finden bis zu 14 Fahrräder schnell und unkompliziert Platz, teilte Vorstand Tom-Hendrik Runge mit. Der Großvermieter reagiere damit auf die zunehmende Anzahl von Fahrrädern, mit denen auch der Platzbedarf in den Wohnhäusern steige.

Die Garage besitze ein stabiles Blechdach und Außenwände aus Holz. Schweres und lästiges Tragen der Fahrräder aus und in den Keller oder das Verstauen in kleinen und engen Nebenräumen sei nun nicht mehr nötig. Die Fahrräder könnten bequem hineingeschoben und senkrecht, also platzsparend, an einer Fahrradspinne aufgehängt werden. Die Fahrradgarage am Meißner Ring 22 sei ein Pilotprojekt der SWG. "Wenn sich diese bewährt, sind weitere diesbezügliche Planungen angedacht", teilte Vorstand Runge mit. (fp)