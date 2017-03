Sabine Ebert liest am Montag in Freiberg

erschienen am 05.03.2017



Sabine Ebert vergisst die Freiberger nicht. Das hat die Erfolgsautorin der Hebammen-Saga, die viele Jahre in der Bergstadt lebte und heute in Leipzig zu Hause ist, versprochen - und sie hält es ein. Denn wenn sie am Montag im Städtischen Festsaal aus dem ersten Band ihrer neuen Romanreihe liest, sollten die Zuhörer aufmerken. In ihrem Buch "Schwert und Krone - Meister der Täuschung" erzählt Sabine Ebert davon, wie Herrscher in deutschen Landen im Mittelalter nach Macht gierten, welche Ränke sie schmiedeten und damit große Politik machten. Dabei führt die Autorin eine besondere Geschichte weiter - beziehungsweise lässt sie beginnen. Aufmerksame Leser, denen das Leben, Leiden und Lieben der Hebamme Marthe noch gut in Erinnerung sind, werden schnell wissen, wovon die Rede ist. "Ich hatte die Idee, extra für die Freiberger eine Querverbindung zwischen den Hebammen-Romanen und meinen neuen Büchern herzustellen", verrät Sabine Ebert.

Sabine Ebert stellt ihren Roman am Montag ab 19.30 Uhr im Städtischen Festsaal vor. Der Roman ist in allen "Freie Presse"-Shops erhältlich. (fp)