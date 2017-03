Sabine Ebert lüftet ein Geheimnis

Die Bestseller-Autorin stellt heute in Freiberg ihren Mittelalter-Roman vor. Ein Ritter spielt darin eine besondere Rolle.

Von Astrid Ring

erschienen am 06.03.2017



Freiberg. Sabine Ebert vergisst die Freiberger nicht. Das hat die Erfolgsautorin der Hebammen-Saga, die viele Jahre in der Bergstadt lebte und heute in Leipzig zu Hause ist, versprochen - und sie hält es ein. Denn wenn sie heute im Städtischen Festsaal aus dem ersten Band ihrer neuen Romanreihe liest, sollten die Zuhörer aufmerken.

In ihrem Buch "Schwert und Krone - Meister der Täuschung" - erzählt Sabine Ebert davon, wie Herrscher in deutschen Landen im Mittelalter nach Macht gierten, welche Ränke sie schmiedeten und damit große Politik machten. Dabei führt die Autorin eine besondere Geschichte weiter - beziehungsweise lässt sie beginnen. Aufmerksame Leser, denen das Leben, Leiden und Lieben der Hebamme Marthe noch gut in Erinnerung sind, werden schnell wissen, wovon die Rede ist.

"Ich hatte die Idee, extra für die Freiberger eine Querverbindung zwischen den Hebammen-Romanen und meinen neuen Büchern herzustellen", verrät Sabine Ebert. Dass sie allerdings im aktuellen Band noch keine Szenen in Freiberg spielen lassen kann, liegt einfach daran, dass sie sich gegenüber diesen Büchern zeitlich noch um einige Jahrzehnte zurück tief hinein ins Mittelalter - ins Jahr 1138 - begibt. "Da gab es Freiberg nur als grünen Flecken im Lande", sagt sie lachend.

Deshalb kam sie auf die Idee, die Liebesgeschichte von Christians Eltern -jenem Ritter Christian, der einst die Siedler anführte, mit ihnen Christiansdorf (das spätere Freiberg) gründete und Marthe zur Frau nahm - in die Handlung einzuweben. "Das ist speziell für die Freiberger gedacht", sagt die Schriftstellerin. Und sie gibt lachend zu, dass sie diese Idee beim Schreiben fast in Schwierigkeiten gebracht hätte. Denn "ich musste mir eine plausible Geschichte einfallen lassen, die im neuen Roman bestehen kann", sagt Sabine Ebert. So habe sie auch in ihrem ersten Marthe-Roman nachgelesen, um sich die damalige Handlung in Erinnerung zu rufen. "Immerhin habe ich das Buch vor 15 Jahren geschrieben", erklärt sie.

In der neuen Mittelalter-Reihe, in der Sabine Ebert ihre Erzählebene auf die Herrscherhäuser Sachsens und Deutschlands projiziert, lässt sie große Namen der Geschichte aufleben. Konrad von Wettin, seine Söhne Otto und Dietrich, Kaiser Barbarossa und, und, und - insgesamt sind es nach ihren Worten 60 Personen der Zeitgeschichte und sechs fiktive, die im Buch die Macht erobern, bewahren, verteidigen, verlieren. Und das alles in spannenden Handlungsbögen, wie sie verspricht.

Sabine Ebert berichtet von zehntausenden Seiten Quellen, die sie fürs Schreiben im Hinterkopf hat, von Zeitdiagrammen für die einzelnen Personen und mehr als einem Dutzend Bücher, das sie bei ihrer Arbeit am Schreibtisch umgibt.

Mit dem ersten Buch ihrer neuen Reihe geht Sabine Ebert nun auf Lesereise. Vor dem heutigen Abend in Freiberg "kribbelt es mir schon etwas", gibt sie zu. Nach der Tour kehrt die Autorin wieder an den Schreibtisch zurück, denn das zweite Buch soll vor Weihnachten erscheinen. "Rund 150 Seiten habe ich schon geschrieben", sagt sie und fügt an: "Im Kopf ist es schon fertig." Wie viele Bände die Reihe umfassen wird, das werden die Leser entscheiden, sagt Sabine Ebert. Ihr Ziel ist es, die Leser bei Interesse durch das 12. Jahrhundert zu führen und das Auf und Ab in den Fürstenhäusern zu zeigen. Sabine Ebert: "Und auch Freiberg wird eine Rolle spielen. Ich komme auch dorthin - versprochen."

Buchlesung: Sabine Ebert stellt ihren Roman heute ab 19.30Uhr im Städtischen Festsaal vor. Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbibliothek, in der Tourist-Information und im Taschenbuchladen. Der Roman ist in allen "Freie Presse"-Shops erhältlich.