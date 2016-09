Sachsen fÃ¶rdert neuen FuÃŸballplatz in Freiberg

Sachsen fördert neuen Fußballplatz in Freiberg

Dresden/Freiberg (dpa/sn) - Freiberg bekommt bei der Sanierung einer Sportanlage im Ortsteil Zug finanzielle Unterstützung vom Land Sachsen. Innenminister Markus Ulbig (CDU) habe dem Freiberger Oberbürgermeister am Freitag einen Bescheid über knapp 300 000 Euro Fördergeld überreicht, teilte sein Ministerium mit. Der bisherige Naturplatz in Zug soll in ein Kunstrasenfeld mit Fluchtlichtanlage umgebaut werden. Insgesamt soll der Umbau rund 1,3 Millionen Euro kosten.