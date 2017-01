Sachsens bester Geo-Schüler kommt aus Halsbrücke

erschienen am 06.01.2017



Halsbrücke. Göram Leeder-Kamanda aus der Oberschule Halsbrücke hat sich in dieser Woche als Sachsens bester Geo-Schüler der 7. Klasse bewiesen. Wie Schulleiter Henning Oder informiert, gewann sein Schüler den Endausscheid der diesjährigen Geografie-Olympiade der Oberschulen. "Je 15 Schüler der 7. und 10. Klassen hatten sich von insgesamt fast 19.000 Teilnehmern aus über 200 sächsischen Oberschulen in drei Vorrunden dafür qualifiziert", berichtet Oder. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse hätten jedoch jeweils drei Finalisten pro Klassenstufe am Mittwoch in Dresden nicht anreisen können. Laut Oder hatten sich im Finale die Schüler wie in den Vorrunden mit komplexen geografischen Sachverhalten, Topographie und Geo-Allgemeinwissen auseinanderzusetzen. Vorausgegangen waren die Kreisolympiade in Hainichen und ein Ausscheid in Chemnitz. (jan)