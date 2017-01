Samstägliche Kinderbetreuung in der Bibliothek in Freiberg wird eingeschränkt

erschienen am 31.01.2017



Freiberg. Das Angebot der samstäglichen Kinderbetreuung in der Bibliothek in Freiberg findet bislang nur geringe Resonanz. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Einer aktuell erstellten Bilanz zufolge wurden bislang maximal sieben Kinder pro Monat betreut, an manchen Samstagen kam niemand. Nun reagiert das Rathaus auf die Zahlen. Die Betreuung wird nun nicht mehr jeden Samstag, sondern nur noch zu ausgewählten Festen angeboten. Nächster Termin: Der Töpfermarkt am 22. April. (fhob)