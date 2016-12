Scheunenbrand in Niederbobritzsch

erschienen am 08.12.2016



Bobritzsch-Hilbersdorf. In der Talstraße in Niederbobritzsch bei Freiberg ist Donnerstagnachmittag eine Scheune in Flammen aufgegangen. Das teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte aus mehreren umliegenden Ortschaften, unter anderem Freiberg, löschten das Feuer und sind derzeit noch vor Ort. Verletzt wurde niemand. Zur Ursache oder zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Informationen vor. (rict)