Schlossplatzquartier soll 2019 komplett sein

An der Prüferstraße in Freiberg ist gestern für den zweiten Bauabschnitt der Grundstein gelegt worden. Das Hörsaalgebäude soll 10 Millionen Euro kosten.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 25.04.2017



Freiberg. Was lange währt, wird gut - dieser Satz war gestern mehrfach an der Prüferstraße in Freiberg zu hören. Anlass war die Grundsteinlegung für ein neues Hörsaalgebäude der TU Bergakademie. Der 600-Quadratmeter-Bau mit einem Hörsaal für 270 Personen und zwei Seminarräumen mit 50 beziehungsweise 35 Plätzen soll im September 2019 fertiggestellt werden und das Schlossplatzquartier komplettieren. Es handelt sich um den zweiten Bauabschnitt, der allein mit rund 10Millionen Euro veranschlagt ist.

Erste Überlegungen, das Areal zwischen Schloßplatz und Prüferstraße für die Bergakademie zu nutzen, hat es bereits Ende 2007 gegeben. 2008 war dazu ein Architektur-Wettbewerb ins Leben gerufen worden, erinnert sich Uta Rensch. Die Siegerehrung im Juli - gewonnen hatte Thomas Obermann vom Büro Architekten BKSP aus Hannover - fiel noch in ihre Amtszeit als Oberbürgermeisterin von Freiberg. Von Anfang an sei dabei klar gewesen, dass sich die Stadt an den Umbaumaßnahmen beteiligen werde, so die SPD-Politikerin und promovierte Materialwissenschaftlerin: "Unter meinem Nachfolger ist es dann leider zu Querelen gekommen."

Unter der Ägide von Bernd-Erwin Schramm (parteilos) war 2010 zunächst eine Finanzierungsvereinbarung geschlossen worden. Darin verpflichtete sich die Stadt, 3,9 Millionen Euro der seinerzeit mit 21 Millionen Euro veranschlagten Gesamtkosten für das Quartier zu tragen. Die Bergakademie sollte 3,1 Millionen Euro beisteuern. Zum Zerwürfnis kam es, als der Freistaat bei einem ähnlichen Projekt in Chemnitz auf eine entsprechende Kostenbeteiligung der Großstadt verzichtete.

Eine Einigung gelang erst, nachdem Sven Krüger (SPD) zum Oberbürgermeister gewählt worden war. Im September 2016 stimmte der Freiberger Stadtrat zu, dem Freistaat den Messeplatz an der Winklerstraße für 1,5 Millionen Euro zu vermachen und den noch offenen Restbetrag unter anderem in Jahresraten von 500.000 Euro abzustottern.

Wie Finanzminister Georg Unland (CDU) gestern sagte, sollen auf dem Messeplatz "in wenigen Wochen Tiefbauarbeiten beginnen." Der Freistaat errichte auf dem Areal eine neue Unibibliothek und ein Forschungszentrum. Das Vorhaben gehöre zum "Wissenschaftskorridor", der sich vom Campus bis zum Schloßplatz ziehe. Wie Uwe Gaul (SPD) als Staatssekretär im Wissenschaftsministerium ergänzte, werde derzeit auch an Erweiterungsplänen für den Clemens-Winkler-Bau an der Leipziger Straße gearbeitet.

Der erste Bauabschnitt des Schlossplatzquartiers war bereits im Herbst 2015 übergeben worden. Er hat laut Finanzministerium 16 Millionen Euro gekostet. In die drei sanierten Gebäude Schlossplatz 1 und 1a sowie Prüferstraße 2 mit insgesamt 2600 Quadratmetern Nutzfläche waren die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, das Internationale Universitätszentrum und das neue Studien-Informations-Zentrum eingezogen.

TU-Rektor Klaus-Dieter Barbknecht regte gestern an, bei der Namensgebung für den neuen Komplex eine Würdigung für Dietrich von Freiberg in Erwägung zu ziehen. Der spätmittelalterliche Philosoph und Theologe hatte in dem Dominikanerkloster gewirkt, das vermutlich um 1233 auf dem heutigen Baugelände errichtet worden war. Bei archäologischen Grabungen auf dem Areal waren zahlreiche Funde zutage getreten. Unter anderem konnte der Chorabschluss der Klosterkirche freigelegt werden. Ein Teil der historischen Stücke soll in dem Neubau präsentiert werden.