Schnee bremst Müllabfuhr aus

erschienen am 09.01.2017



Freiberg. Weil die Müll-Fahrzeuge aufgrund von Schnee und Eis nicht an alle Straßen und Orte herankommen, gibt es derzeit nur eine eingeschränkte Entsorgung. Dies teilten die Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen (EKM) jetzt mit. "Durch Schneeberge und parkende Autos sind oft nur noch enge Gassen oder Fahrspuren frei. Diese reichen für die Entsorgungsfahrzeuge mit bis zu 26 Tonnen Last und 2,80 m Breite nicht aus", schreibt Maria Wächter von EKM. Teilweise könne der Entsorger auch bei geräumten Straßen nicht einfahren. "Grund ist: er kommt oftmals nicht bis an den Ort heran. Auch Schneeberge in Kurven und an Kreuzungen verhindern ein Hineinfahren in Straßen", so die EKM-Sprecherin.

Wer unbedingt seinen Abfallbehälter entleeren lassen möchte, solle die Abfallbehälter zur nächsten Hauptstraße vorräumen. Dabei ist zu beachten, dass die Behälter, um Verwechslungen zu vermeiden, gekennzeichnet werden müssen. Zudem rät Maria Wächter: "Bitte stellen Sie die Abfallbehälter auch nicht hinter Schneeberge beziehungsweise machen Sie einen Zugang vom Behälter zur Straße frei, damit die Müllwerker den Behälter zum Fahrzeug ziehen können." Alle Entsorger seien bemüht, die Entsorgung so gut es geht durchzuführen. Trotzdem dauerten die Touren im Schnitt vier Stunden länger als unter normalen Bedingungen.

Informationen zu den Touren und zu Entsorgungsrückständen gibt es auf der Webseite der EKM oder unter Telefon 03731 262541. (emst)