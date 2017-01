Schneeberge: Stadt schiebt Obermarkt frei

Die Kritik am Räumdienst in Freiberg reißt nicht ab. Die Verwaltung reagiert mit dem Hinweis auf die 20-köpfige Einsatztruppe, die unterwegs ist.

Von Kai Kollenberg Und Jochen Walther

erschienen am 12.01.2017



Freiberg. Die Freiberger haben sich in den vergangenen Tagen an ein Bild gewöhnen müssen. In der Stadt türmen sich teilweise Schneemassen. Die Autofahrer schimpfen, weil sie beispielsweise rund ums Johannisbad nur mit Mühe einen Parkplatz am Seitenstreifen finden. Zu hart und groß sind die Schneeberge geworden, die am Straßenrand einen großen Teil der Stellfläche einnehmen. Auch an vielen anderen Stellen gibt es solche Bilder. Die Stadtverwaltung handelt nun.

Freuen dürfen sich über die Initiative des Rathauses aber nur die Anwohner der Innenstadt. Für sie wird ab heute ein zusätzlicher Parkplatz eingerichtet. "Dafür wird der dem Ratskeller zugewandte Teil des Obermarktes genutzt", teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage der "Freien Presse" mit. Bisher stand dort die Weihnachtspyramide. Sie wurde aber gestern Vormittag mit dem anderen Weihnachtsschmuck auf dem Obermarkt abgebaut. Mit schwerem Gerät wurde das Areal gestern Mittag vom Schnee befreit.

Andere zusätzliche Parkflächen will die Verwaltung zunächst nicht ausweisen. "Für Besucher der Stadt stehen in den Parkhäusern ausreichend Parkmöglichkeiten bereit. Auch die Beethovenstraße ist beräumt und kann zum Parken genutzt werden", argumentiert das Rathaus.

Ob man damit die Freiberger beruhigen kann, wird sich zeigen. Denn der Unmut über die Schnee bedeckten Strecken ist immer noch groß. "Bei vielen (Neben)straßen fragt man sich, ob wir überhaupt noch einen Winterdienst haben", schimpft eine Leserin der "Freien Presse". "Ich hätte gern einmal eine einfache, für Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbare Erklärung, warum man mit den an einer Hand abzählbaren Schneetagen überfordert ist. Fehlt es an Personal? Fehlt es an Fahrzeugen? Fehlt es an allem?" Ein anderer Leser erregt sich über den ungenügend beräumten Parkplatz am Waldbad "Großer Teich". "Es kommen viele Leute von auswärts zum Skifahren, und die können nirgends parken. Warum kann die Stadt nicht organisieren, dass der Platz beräumt wird?", fragte der Mann gestern am Lesertelefon. Auch die Fußgänger sind unzufrieden. Sie müssen teilweise Slalom gehen, um sicheren Fußes Tritt fassen zu können, weil die Bürgersteige nicht ordentlich beräumt und gestreut wurden. Mit einem Rollator käme man kaum noch durch die Stadt, ärgerte sich ein Passant gegenüber der "Freien Presse".

Die Stadtverwaltung stellt indes nochmals klar, dass für die Räumung des Schnees auf Gehwegen und privaten Straßen die Grundstückseigentümer zuständig sind. Was die öffentlichen Straßen betrifft, sei der Winterdienst der Stadt derzeit mit vier Lkws, vier Multicars, drei Kleintransportern und einem Traktor unterwegs.

"20 Arbeitskräfte sind für die Stadt seit 18 Tagen im Einsatz", erklärt der Sprecher. Bisher seine fast 300 Tonnen Salz und 40 Tonnen Split verbraucht worden, das seien Kosten von rund 100.000 Euro.