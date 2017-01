Schneeberge im Stadtteil Wasserberg werden kleiner

erschienen am 18.01.2017



Freiberg. Mit der Beräumung von Schnee will die Stadtverwaltung weiter der angespannten Verkehrs- und Parkplatzsituation in Freiberg Herr werden. So haben Mitarbeiter der Firmen LSTW Freiberg und Sprunk Conradsdorf am Mittwoch Schnee von der Albert-Einstein-Straße im Stadtteil Wasserberg zu einer Fläche an der Bernhard-von-Cotta-Straße am Gießerei-Institut der TU Bergakademie verbracht. Nun sollen weitere Straßen wie die Joilot-Curie-, die Brunnen und die Dr.-Richard-Beck-Straße folgen. Auch bemühe sich der Winterdienst, den Zugang zu Schulen und Kitas sowie Bushaltestellen frei zu machen, heißt es auf der Internetseite der Stadt. Bereits jetzt ist klar, dass die Stadt für all das mehr Geld ausgeben muss als geplant. Für den Winterdienst stehen 390.000 Euro im Haushalt für 2017. Der Betrag sei für einen durchschnittlichen Winter ausgelegt. "In diesem Winter werden die Kosten aber höher sein", so der Sprecher. Die Sicherheit der städtischen Infrastruktur stehe aber an erster Stelle. (fhob)