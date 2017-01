Schneelast: Freiberger Sporthalle dicht gemacht

erschienen am 15.01.2017



Freiberg. Die Ernst-Grube-Sporthalle in Freiberg ist am Samstag aufgrund "der erreichten maximalen Schneehöhen und Vereisungen auf dem Dach" auf unbestimmte Zeit geschlossen worden. Das teilt Betriebsleiter Tobias Jaster mit einem Info-Blatt am Eingangsbereich der Halle mit. Das Betreten sei somit verboten. "Eine sichere Hallennutzung kann bis zur Beräumung des Daches nicht gewährleistet werden", heißt es in der Mitteilung weiter. Noch ist unklar, wann das Dach vom Schnee befreit wird.

Die Stadtverwaltung war am Sonntag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. So musste am Wochenende unter anderem das geplante Turnier um die beiden Silberstadtpokale im Fußball abgesagt werden. (jwa)