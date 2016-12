Schweigeminute auf Christmarkt

erschienen am 20.12.2016



Mit einer Schweigeminute beim Freiberger Christmarkt ist am Dienstagabend den Opfern des Terroranschlags des Weihnachtsmarkts an der Berliner Gedächtniskirche gedacht worden. Punkt 17 Uhr ruhten auf dem Freiberger Christmarkt alle Aktivitäten. Stattdessen läutete Knut Neumann von der Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft zur Ehrung der Opfer die Hilliger-Glocke des Hilliger-Vereins, die sonst das Ende jedes Weihnachtsmarkt-Tages einläutet. Krüger sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus und verurteilte den Angriff als feige. Die Gesellschaft müsse jetzt zusammenstehen, Weihnachten bleibe die Zeit der Liebe. "Wir lassen uns unsere Demokratie nicht kaputt machen", sagte er. Vor der Bühne auf dem Freiberger Obermarkt hatten sich ersten Schätzungen zufolge etwas mehr als 100 Menschen eingefunden. Auf dem Christmarkt brennen zwölf Kerzen in Gedenken an Todesopfer von Berlin. (fhob)