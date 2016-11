Schwerer Unfall auf B 101 - vier Verletzte

erschienen am 24.11.2016



Mittelsaida. Schwerer Unfall auf der B 101 bei Mittelsaida: Eine Seat-Fahrerin ist am späten Nachmittag beim Versuch, einen Laster zu überholen, mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen. An der Stelle vor einer Bergkuppe herrscht Überholverbot. Die 77-Jährige am Steuer des Seat wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt, der 79-jährige Beifahrerer leicht, ebenso wurde der 42-jährige Fahrer des Transporters schwer, sein Beifahrer leicht verletzt. Die B 101 war gut drei Stunden voll gesperrt. Sachschaden: 16.000 Euro. Die Kameraden der Feuerwehr Saidenbach waren mit 16 Mann vor Ort. (smc)