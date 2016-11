Schwerer Verkehrsunfall Freiberg Richtung Dresden

erschienen am 26.11.2016



Freiberg/Dresden. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagvormittag auf der Strecke von Freiberg Richtung Dresden ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 73-jähriger VW-Fahrer auf der B173 aus noch ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem ebenfalls 73-jährigen VW-Fahrer. Im letztgenannten Fahrzeug saßen noch drei weitere Personen.

Alle am Unfall beteiligten Personen kamen verletzt in ein Krankenhaus. Die B173 war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. (fp)