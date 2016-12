Schwimmer Ilja Sukhanov wird Sportler des Monats

erschienen am 13.12.2016



Freiberg/Mittweida. Schwimmer Ilja Sukhanov vom Schwimmsportverein Freiberg hat die Wahl zum Sportler des Monats November in Mittelsachsen gewonnen. Auf den 14-Jährigen, der unter anderem bei den sächsischen Kurzbahnmeisterschaften in Riesa dreimal Gold holte, entfielen 207 der insgesamt 507 abgegebenen Stimmen. Das entspricht 40,8 Prozent. Zweiter wurden die Mittelsachsenliga-Fußballer des SV Barkas Frankenberg mit 156 Stimmen (30,8 Prozent), Dritter Läufer Klaus Eberlein vom SSV Brand-Erbisdorf mit 59 Stimmen (11,6 Prozent). (rosd)

Endstand: 1. Ilja Sukhanov (SSV Freiberg) 207 Stimmen (13 Ted/194 Internet) 40.8 Prozent, 2. SV Barkas Frankenberg 156 (9/147) 30,8, 3. Klaus Eberlein (SSV 91 Brand-Erbisdorf) 59 (42/17) 11,6, 4. Ellen Pestel (TSV Flöha) 56 (19/37) 11,1, 5. Leopold Barich (Mittweida) 29 (27/2) 5,7 Prozent