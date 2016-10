Seat Ã¼berschlÃ¤gt sich - 23-JÃ¤hriger leicht verletzt

Seat überschlägt sich - 23-Jähriger leicht verletzt

erschienen am 02.10.2016



Großschirma OT Großvoigtsberg. Ein 23-Jähriger hat sich am späten Samstagabend auf der B 101 bei Großschirma mehrfach mit seinem Auto überschlagen und dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann in einer Rechtskurve bei regennasser Fahrbahn mit seinem Seat von der Straße ab. Ersthelfer, die aus Richtung Freiberg kamen, sahen das Fahrzeug auf dem Feld stehen und drehten um, um Hilfe zu leisten.

Die Straße war etwa 1,5 Stunden halbseitig gesperrt. Die Feuerwehr Großvoigtsberg war mit sechs Kameraden vor Ort, um die Unfallstelle auszuleuchten. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 8000 Euro. (smc/fp)