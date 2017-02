Sechs Jahre Haft für "Macheten-Mann"

Von Steffen Jankowski

erschienen am 13.02.2017



Chemnitz/Freiberg. Das Landgericht Chemnitz hat den sogenannten Macheten-Mann zu sechs Jahren Haft verurteilt. Zuvor hatte Thomas Kasten als Gutachter eingeschätzt, dass der Angeklagte nicht an einer psychischen Erkrankung leide. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, so der Facharzt für Forensische Psychiatrie, dass bei seinen Straftaten eine Enthemmung infolge Drogeneinflusses aufgetreten sei. Der Angeklagte habe ihm geschildert, dass er seit seinem 16. Lebensjahr Alkohol und Drogen konsumiert habe. Die Staatsanwaltschaft sah weder Anlass für eine verminderte Schuldfähigkeit noch für die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Der Angeklagte selbst verzichtete auf ein letztes Wort. Dem Gutachter soll er gesagt haben, dass er am liebsten in seine Heimat abgeschoben werden würde. Nach eigenen Angaben war er in Tunesien in gehobenen Verhältnissen aufgewachsen. Der Angeklagte hatte im September 2015 in einem Supermarkt in Freiberg Angestellte mit einem Samuraischwert - zuerst war von einer Machete die Rede gewesen, daher der Beiname "Macheten-Mann" - bedroht.