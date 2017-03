Seine große Liebe hat sechs Saiten

Serie Mittendrin: Man kennt sie aus der Zeitung und aus dem öffentlichen Leben. Für die "Freie Presse" zeigen Macher aus Mittelsachsen ihre private Seite. Heute: Bernd Birbils, ein Vollblutmusiker aus Rochlitz.

Von Alexander Christoph

erschienen am 04.03.2017



Rochlitz. Für Bernd Birbils war es Liebe auf den ersten Blick. "Sie hat dort im Laden herumgestanden. Da habe ich einfach zugegriffen", sagt er. "Das war der Hammer. Voll, rund und weich."

Als er an jenem Oktobervormittag vor gut eineinhalb Jahren im Musikhaus Markstein in Hartenstein auf dieser Gitarre, einer Guild, ein paar Riffs spielte, war er hin und weg. Auch heute noch glänzen die Augen des 40 Jahre alten Musikers, wenn er von diesem Zufallskauf erzählt. "Das ist mein Lieblingsinstrument", fährt Birbils fort und nimmt die Gitarre, dessen Decke aus Ahornholz im Schein der Stehlampe herrlich schimmert, aus dem Ständer, um danach in seinem Proberaum in Rochlitz mit den Fingern zart über die Saiten zu streichen. "Der Klang ist der Hammer."

Eigentlich wollte er sich einen lang gehegten Traum erfüllen und eine Takamine kaufen, eine hochwertige Akustikgitarre aus der Werkstatt des gleichnamigen japanischen Instrumentenbauers - für ihn "das Nonplusultra". Stars wie Jon Bon Jovi und Garth Brooks schwören auf Produkte von Takamine - und Bruce Springsteen, sein Idol. Mit dem US-amerikanischen Rockmusiker, der von seinen Fans "The Boss" genannt wird, fing alles an. 1984 war das. Der Bandleader der E Street Band hatte sein Erfolgsalbum "Born in the USA" veröffentlicht. Der damals achtjährige Junge aus der mittelsächsischen Provinz hörte den Sound, der genauso eingängig wie prägend für ihn war.

Zwei oder drei Jahre später schenkten ihm seine Eltern eine Gitarre zu Weihnachten. Er muss lachen, als er das erzählt. Anfangs begeistert ihn das Instrument. Doch rasch verliert er die Lust daran. Als in ihm der Gedanke reift, eine Band zu gründen, ändert sich das. Er greift zur Gitarre, übt und übt, ohne nur eine einzige Note lesen zu können - und das ist bis heute so geblieben.

Nachdem sich seine erste Band "The Rose" nach der Schulzeit 1998 auflöst, bleibt er dennoch der Musik treu. Mittlerweile hat sich der offene und sympathische Rochlitzer mit seiner rauchigen Stimme eine treue Fangemeinde erspielt und ist dank unzähliger Auftritte überregional bekannt. Dabei steht er nicht nur als Solokünstler mit einem unverwechselbaren Stil, der am besten als Mischung aus Rock, Pop und Alternativ umschrieben ist, auf der Bühne. Mit der 2008 gegründeten achtköpfigen East Street Band feiert er ebenfalls Erfolge. "Ich bin im Umkreis von 200 bis 300 Kilometer unterwegs", erzählt er. In einer Woche ist der Gitarrist, Sänger und Songschreiber etwa in der Bierfabrik in Pockau-Lengefeld und in zwei Wochen auf Burg Kriebstein zu erleben. Und im November führt ihn sein Weg in einem Club nach Bremen.

Sogar in Ballymoney, einer Kleinstadt im Nordosten Irlands, sorgte er in der Vergangenheit für Stimmung. "Eigentlich wollte ich nur Urlaub machen", bemerkt Birbils, der 2015 oder 2016 - so genau weiß er es nicht mehr - dort einen Freund besuchte. "Mensch, die können feiern. Irre." Sagt es, lacht laut auf und stellt seine Gitarre wieder in die Ecke.

Egal wer den Schilderungen des Rochlitzers folgt, merkt rasch: Dieser Mann brennt für die Musik, die für ihn "Gabe und Lebensgefühl" zugleich ist. Am Sonntag sollen die letzten Sequenzen für ein dreieinhalbminütiges Video in einem alten leerstehenden Haus in Rochlitz gedreht werden. "Das Video heißt 'Hinter dieser Tür'. Darin gehe ich auf Kindheitserinnerungen und Erlebnisse mit Freunden und Personen ein, die mir nahestehen oder nahestanden." In rund zwei Wochen soll es auf seiner Homepage und auf Youtube zu sehen sein.

Im Laufe des Jahres möchte der Vater eines fünfjährigen Sohnes, der im Hauptberuf als Busfahrer im Leipziger Umland unterwegs ist, zudem ein neues Album veröffentlichen - das mittlerweile sechste. "Ich bin kein Schnellarbeiter. Ich möchte etwas Gutes abliefern." Seine "erste Scheibe" hat er 2000 aufgenommen. "50 CDs, die hab ich selber vervielfältigt." Er schüttelt den Kopf. "Manche Lieder würde ich heute nicht mehr herausbringen." Ob er sich dafür schämt? "Das nicht, aber die Hände schlage ich schon über dem Kopf zusammen." Dann sagt er: "Im Alter entwickelt man sich weiter."

Auch in einer anderen Hinsicht hat sich Bernd Birbils weiterentwickelt. Er und seine langjährige Partnerin gehen seit vorigem Jahr getrennte Wege. "Das hat sich so ergeben", hebt er an. "Wir stehen uns aber nach wie vor nahe, auch wegen des Kleinen."

